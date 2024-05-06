Мінцифра та EdCamp Ukraine прискорять цифровізації освітньої сфери

6 мая 2024 г., 10:25

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«Якісна освіта — фундамент потужної держави. Перетворення старих радянських шкіл на сучасні простори, впровадження нових технологій без бюрократії та трансформація профтехів — це не майбутнє, а вже реальність. Навіть попри війну освітня сфера має розвиватися, щоб українські діти мали рівний доступ до освіти й високий рівень знань», зазначив Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації України.



Під час заходу «Формування в учнівства життєвих навичок як нагальна умова для надолуження прогалин у навчанні» підписали меморандум про співпрацю з громадською організацією EdCamp Ukraine. Він передбачає:

розвиток цифрових навичок,

розбудову якісного навчального середовища,

надолуження освітніх втрат і розривів.



Також на події команда EdCamp Ukraine з профільними державними інституціями презентувала національну онлайн-платформу ПОВІР. Це безоплатне середовище для зростання та навчання учнівства середньої й старшої школи. Платформа допоможе покращити знання з української та англійської мов, математики, а також розвинути софт-скіли. На початку травня перші 2 000 учениць і учнів отримали доступ до платформи та почнуть безоплатно навчатися з "ПОВІР".



Далі проєкт масштабуватиметься, зазначив Михайло Федоров.

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