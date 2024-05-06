Canalys: глобальні продажі смартфонів у І кв. досягнули 296,2 мільйона пристроїв

6 мая 2024 г., 11:25

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Згідно з дослідженням Canalys, світовий ринок смартфонів у першому кварталі 2024 року зріс на 10% у річному обчисленні, досягнувши 296,2 мільйона одиниць. Ринок показав кращі результати, ніж очікувалося, досягнувши двозначного зростання після десяти складних кварталів. Зростанню в першу чергу сприяло те, що вендори представили оновлені портфелі та макроекономічна ситуація стабілізувалися в країнах з економікою, що розвивається.



Компанія Samsung повернула собі лідерство, відвантаживши 60 млн пристроїв, завдяки оновленню серії A та новим преміум-пропозиціям.



Apple опустилася на друге місце з показником 48,7 млн пристроїв, оскільки зазнала двозначного падіння на тлі несприятливої кон’юнктури на своїх ключових ринках.



Xiaomi зберегла третє місце з 40,7 мільйонами поставок і часткою ринку 14%.



TRANSSION і OPPO замкнули п’ятірку лідерів, відвантаживши 28,6 млн і 25,0 млн пристроїв відповідно, забезпечивши 10% і 8% ринкової частки.



«Запуск Samsung S24 відображає ключовий момент у стратегії компанії в галузі штучного інтелекту та преміум-класу, який може змінити галузь, - коментує ситуацію старший аналітик Canalys Саньям Чаурасіа (Sanyam Chaurasia). - У порівнянні з торішнім випуском S23, Samsung випустила Galaxy S24 на місяць раніше і відвантажила 13,5 мільйона пристроїв, що на 35% більше, ніж у попередника в першому кварталі. Високі показники Galaxy S24 були досягнуті завдяки впровадженню функцій Galaxy AI, що покращило клієнтський досвід, а також кращій стратегії виведення пристрою на ринок. Крім посилення преміального позиціонування Samsung, це також свідчить про більш широкий зсув в індустрії смартфонів у бік інновацій, керованих АІ. Samsung намагатиметься використати свій ранній імпульс, створюючи привабливі ціннісні пропозиції для користувачів за допомогою Galaxy AI, зміцнюючи конкурентоспроможність преміум-класу та сприяючи підвищенню прихильності до бренду».



«Бренди мас-маркету осідлали хвилю відновлення ринків, що розвиваються, і водночас обережно створюють запаси компонентів, - зазначає аналітик Canalys Рунар Бьорховде (Runar Bjørhovde). - Завдяки покращенню стану запасів на початку 2024 року ці бренди досягли високих показників завдяки оновленню свого портфоліо. Такі виробники, як Xiaomi та TRANSSION, продемонстрували стійке зростання на 33% та 86% відповідно, що було зумовлено активними поставками ями останніх моделей на ринки Близького Сходу, Африки та Латинської Америки. Варто зазначити, що на тлі стабілізації на ринках, що розвиваються, ці бренди нарощують виробництво і накопичують запаси сировини в очікуванні подальшого зростання витрат на матеріали. Ці бренди будуть уважно стежити за ситуацією з попитом і намагатимуться перекласти зростаючі витрати на споживачів, що призведе до підвищення загального ASP».



«У 2024 році вендори зберігатимуть обережну позицію, зосередившись на розподілі гаманців, управлінні запасами та оптимізації ланцюгів поставок. Тим часом, вивчення шляхів комерціалізації хвилі генеративного AI залишається критично важливим для всіх гравців в екосистемі пристроїв, - підкреслив Чаурасія. - Розвиток вбудованих рішень AI для смартфонів значною мірою залежить від стратегічних альянсів між брендами, постачальниками чипсетів і фірмами-розробниками програмного забезпечення. Постачальники будуть прагнути до відкритої співпраці з лідерами галузі, щоб запропонувати унікальні та персоналізовані рішення AI для кінцевих користувачів. У довгостроковій перспективі вендори прагнутимуть перенести ці функції AI в середній ціновий діапазон, щоб додати більше користувачів до свої екосистем. Крім того, розширення екосистеми за рахунок інтеграції між пристроями та стратегічних партнерств збільшує потенціал доходу, підкреслюючи глибокий вплив вбудованого АІ на користувацький досвід і прибутковість бренду».

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