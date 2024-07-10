Відновлення світового ринку ПК продовжується: Canalys зафіксувала зростання на 3% в II кв.

10 июля 2024 г., 10:25

0

Tweet

Ринок персональних комп'ютерів набрав обертів у другому кварталі 2024 року, вважає Canalys. Світові поставки настільних комп'ютерів та ноутбуків зросли на 3,4% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, досягнувши 62,8 млн одиниць.





Поставки ноутбуків (включно з мобільними робочими станціями) сягнули 50 млн одиниць, збільшившись на 4%.





Щодо настільних комп'ютерів (включаючи стаціонарні робочі станції), які складають 20% від загального ринку ПК, то їх поставки зросли на 1% і склали 12,8 млн одиниць.





Аналітики вважають, що наразі створено передумови для прискореного зростання, оскільки цикл оновлення, зумовлений переходом на Windows 11 та впровадженням ПК зі штучним інтелектом, прискориться протягом наступних чотирьох кварталів.





"Індустрія персональних комп'ютерів набирає обертів, демонструючи зростання третій квартал поспіль, - зазначив Ішан Датт (Ishan Dutt), головний аналітик Canalys. - Поворот на ринку збігається з захоплюючими оголошеннями від вендорів і виробників чипсетів, оскільки їхні дорожні карти для ПК зі штучним інтелектом переходять від обіцянок до реальності. Кульмінацією кварталу став запуск перших комп'ютерів Copilot+ на базі процесорів Snapdragon, а також більша ясність щодо стратегії Apple у сфері штучного інтелекту з анонсом набору функцій Apple Intelligence для Mac, iPad та iPhone. Окрім цих інновацій, ринок почне отримувати ще більше користі від свого найбільшого попутнього вітру - зростання попиту на ПК, спричиненого циклом оновлення Windows 11. Переважна більшість партнерів, опитаних Canalys у червні, зазначили, що закінчення терміну експлуатації Windows 10, найімовірніше, найбільше вплине на плани клієнтів щодо оновлення у другій половині 2024 або першій половині 2025 року, що свідчить про те, що зростання поставок лише набиратиме обертів у наступних кварталах".





Lenovo зберегла свої позиції лідера на світовому ринку ПК, відвантаживши 14,7 млн пристроїв у другому кварталі 2024 року, що відображає 4% річне зростання.





Далі слідує HP з показником 13,7 мільйона одиниць, що забезпечило їй друге місце.





Dell посіла третє місце, але стала єдиним вендором, який повідомив про річне падіння - на 2% в річному обчисленні, поставивши 10,1 млн одиниць. Це зниження відбулося в першу чергу через скорочення поставок на американському ринку, де інші провідні виробники показали зростання.





Apple на четвертій позиції з часткою 9% ринку. Компанія відвантажила 5,5 млн пристроїв, що на 6% більше, ніж за аналогічний період минулого року.





Asus замкнув п'ятірку лідерів, обігнавши Acer, завдяки успіху своїх ігрових ПК. У другому кварталі 2024 року Asus продемонструвала найвищий ріст - 17% у річному обчисленні, відвантаживши 4,5 мільйона одиниць продукції.

Новостворені Сили Безпілотних Систем потребують 140 ноутбуків, триває збір