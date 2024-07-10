10 июля 2024 г., 11:45

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Як пише Reuters, Китай лідирує у світі з впровадження генеративного АІ, на що вказує нове опитування.

SAS та Coleman Parkes Research провело опитування 1600 осіб, які приймають рішення в різних галузях промисловості по всьому світу.

Повідомляється, що 83% китайських респондентів відповіли, що використовують генеративний АІ. Це вище, ніж у 16 інших країнах і регіонах, включених в опитування, в тому числі в США, де 65% респондентів заявили, що впровадили GenAI.

При цьому середній світовий показник складає 54%, вказує Reuters.

Серед опитаних були працівники галузей, які включали банківську справу, страхування, охорону здоров'я, телекомунікації, виробництво, роздрібну торгівлю та енергетику.

Результати підкреслюють швидкий прогрес Китаю в галузі генеративного АІ, який набрав обертів після того, як у листопаді 2022 року компанія OpenAI за підтримки Microsoft випустила ChatGPT, що спонукало десятки китайських компаній запустити свої власні версії.

Минулого тижня звіт Всесвітньої організації інтелектуальної власності ООН показав, що Китай лідирує в патентній гонці GenAI, подавши понад 38 000 заявок в період з 2014 по 2023 рік проти 6 276 заявок, поданих Сполученими Штатами за той же період.

Хоча багато провідних міжнародних постачальників послуг генеративного АІ, включаючи OpenAI, стикаються з обмеженнями в Китаї, країна розвинула потужну внутрішню індустрію з пропозиціями від технологічних гігантів, таких як ByteDance, до стартапів, таких як Zhipu.

Очікується, що впровадження генеративного АІ на підприємствах Китаю прискориться, оскільки цінова війна, ймовірно, призведе до подальшого зниження вартості послуг великих мовних моделей для бізнесу.

У звіті SAS також йдеться про те, що Китай лідирує в світі в області безперервного автоматизованого моніторингу (CAM), який описується як "суперечливий, але широко розгорнутий варіант використання інструментів генеративного АІ». За словами Удо Сглаво (Udo Sglavo), віце-президента SAS з прикладного АІ та моделювання, ця технологія дозволяє збирати та аналізувати величезні обсяги даних про діяльність, поведінку та комунікації користувачів, що може призвести до порушення їхнього приватного життя, оскільки вони не знають про обсяг зібраних даних або про те, як вони будуть використані.

"Алгоритми і процеси, що використовуються в CAM, часто є запатентованими і непрозорими, - додав Сглаво. - Це може ускладнити притягнення до відповідальності організацій, що використовують CAM, за зловживання або помилки. Досягнення Китаю в галузі CAM сприяють реалізації його ширшої стратегії - стати світовим лідером у галузі штучного інтелекту і технологій спостереження".

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