Відновлення енергетичного комплексу України потребує 383 млрд дол.

24 сентября 2024 г., 12:35

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Щоб відновити енергетичний комплекс України, необхідно залучити більше 383 мільярди доларів, про це зазначено в Енергетичній стратегії до 2050 року в України.

Ці кошти можуть інвестувати в енергосектор інвестори, про це зазначається у дослідженні UkraineInvest. Ця державна структура зазначає, що для інвесторів, необхідно презентувати повну ситуацію в секторі енергетики України, показати реальний її стан, пошкодження, проблеми, та інвестиційні можливості.

UkraineInvest зібрала актуальний матеріал в дослідження, який слугує як довідник - ввідна інструкція та може бути основою для майбутніх стратегій інвестицій в сфері енергетики.

За словами керівниці Управління аналітики UkraineInvest Вікторії Воловенко, інвестори вже активно цікавляться зеленими проектами, що сприяють сталому розвитку та енергетичній безпеці України, а Інвестиції в енергетичний сектор за 2023 рік становили 186,2 млн дол., що не є великою цифрою, проте вказує на зацікавленість інвесторів навіть у воєнний час.

«Аналітичне дослідження UkraineInvest також підкреслює важливість інвестицій у водневу енергетику та енергосховища, що здатні значно знизити енергетичні витрати для бізнесу та створити тисячі нових робочих місць. Варто відзначити, що водночас, за останніми оцінками, через російську агресію енергетична інфраструктура України зазнала збитків на суму 56 мільярдів доларів США, що ще більше підкреслює необхідність інвестування у її відновлення та модернізацію», - зазначила Вікторія Воловенко.

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