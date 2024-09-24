Cloudflare випускає інструменти для аудиту і контролю доступу АІ-ботів до контенту сайтів

24 сентября 2024 г., 13:35

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Cloudflare випускає набір інструментів, які допоможуть власникам сайтів, творцям і видавцям повернути контроль над тим, як їхній контент стає доступним для ботів і пошукових систем, пов'язаних зі штучним інтелектом. Всі клієнти Cloudflare тепер можуть проводити аудит і контролювати доступ АІ-моделей до контенту на своєму сайті.

Клієнти тепер можуть переглядати активність за типами ботів і за тим, які розділи їхнього сайту є найпопулярнішими. Ці дані доступні для кожного сайту на Cloudflare і не потребують жодних налаштувань.

Cloudflare очікує, що цей новий рівень прозорості допоможе командам прийняти рішення щодо їхнього впливу на АІ-сканери. Щоб дати їм час на прийняття цього рішення, тепер буде опція в один клік на інформаційній панелі, щоб негайно заблокувати доступ АІ-сканерів до будь-якого сайту.

Також було проанонсовано нову функцію монетизації Cloudflare, яка надасть власникам сайтів інструменти для встановлення цін, контролю доступу та отримання прибутку від сканування їхнього контенту.

Донедавна боти та скрепери в Інтернеті здебільшого поділялися на дві чіткі категорії: хороші та погані. Хороші боти, такі як пошукові роботи, допомагали аудиторії знайти ваш сайт і залучали на нього трафік. Погані боти намагалися знищити ваш сайт, перестрибнути чергу перед вашими клієнтами або отримати конкурентні дані. Платформа Cloudflare Bot Management створена, щоб дати можливість розрізняти ці дві великі категорії ботів і дозволяти або блокувати їх.

Поява великих мовних моделей штучного інтелекту (LLM) та інших генеративних інструментів призвела до появи третьої, більш туманної категорії. На відміну від зловмисних ботів, роботи, пов'язані з цими платформами, не намагаються активно вивести сайт з ладу або стати на заваді вашим клієнтам. Вони не намагаються викрасти конфіденційні дані; вони просто хочуть просканувати те, що вже є загальнодоступним на вашому сайті.

Однак, на відміну від корисних ботів, ці пошукові роботи зі штучним інтелектом не обов'язково залучають трафік на ваш сайт. Боти AI Data Scraper сканують контент на сайті, щоб навчати нові мовні моделі. Потім матеріал потрапляє у своєрідний блендер, змішується з іншим контентом і використовується для відповідей на запитання користувачів без зазначення авторства і без необхідності для користувачів відвідувати ваш сайт. Інший тип пошукових роботів, боти AI Search Crawler, сканують контент і намагаються процитувати його, відповідаючи на запит користувача. Недоліком є те, що ці користувачі можуть просто залишитися в інтерфейсі, а не відвідати ваш сайт, оскільки відповідь зібрана на сторінці перед ними.

Ця неясність ставить власників сайтів перед важким вибором. Обмін цінностями незрозумілий. І власники сайтів опиняються в невигідному становищі, коли їм доводиться наздоганяти один одного. Багато сайтів дозволили цим роботам сканувати свій контент, оскільки вони здебільшого виглядали як «хороші» боти - лише для того, щоб в результаті отримати менше трафіку на свій сайт, оскільки їхній контент перепаковується у відповіді, написані штучним інтелектом.

Cloudflare вважає, що це становить ризик для відкритого Інтернету. Без можливості контролювати сканування і розуміти цінність, власники сайтів не будуть зацікавлені в запуску або підтримці інтернет-ресурсів. Автори ховатимуть більшу частину свого контенту за платними сервісами, а найбільші видавці укладатимуть прямі угоди. Провайдери АІ-моделей, у свою чергу, намагатимуться знайти та отримати доступ до довгого хвоста високоякісного контенту на невеликих сайтах.

Обом сторонам бракує інструментів для створення здорового, прозорого обміну дозволами та цінностями і тепер Cloudflare надає власникам сайтів сервіси, необхідні для того, щоб почати виправляти цю ситуацію.

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