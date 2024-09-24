Samsung починає масове виробництво PCle 5.0 SSD PM9E1

24 сентября 2024 г., 11:35

0

Tweet

Компанія Samsung Electronics оголосила про початок серійного виробництва PM9E1, твердотільного накопичувача PCle 5.0 з найвищою продуктивністю і найбільшою місткістю в галузі. Створений на базі власного контролера, виготовленого за 5-нанометровим техпроцесом, і технології V-NAND восьмого покоління (V8), PM9E1 забезпечує більшу продуктивність і підвищену енергоефективність, що робить його оптимальним рішенням для ПК зі штучним інтелектом на борту. Порівняно з попередником (PM9A1a) у новинці було поліпшено ключові характеристики твердотільних накопичувачів, включно з продуктивністю, місткістю, енергоефективністю та безпекою.



«Наш PM9E1, інтегрований з контролером, виготовленим за нормами 5 нм, забезпечує кращу в галузі енергоефективність і найвищу продуктивність, підтверджену нашими ключовими партнерами», - говорить Йонг-Чеол Бе (YongCheol Bae), виконавчий віцепрезидент з планування продуктів пам'яті компанії Samsung Electronics. «В епоху штучного інтелекту на пристроях, що стрімко розвивається, PM9E1 від Samsung стане надійною основою для ефективного планування портфелів штучного інтелекту для глобальних клієнтів».



Завдяки восьмиканальному інтерфейсу PCIe 5.0 швидкість послідовного читання та запису нового SSD більш ніж подвоїлася порівняно з попереднім поколінням і досягла 14,5 ГБ/с і 13 ГБ/с відповідно. Така висока продуктивність забезпечує швидше передавання інформації навіть у застосунках AI з інтенсивним використанням даних, даючи змогу передавати 14-гігабайтну велику мовну модель (LLM) із SSD у DRAM менш ніж за секунду.



PM9E1 пропонує низку варіантів зберігання даних, зокрема 512 ГБ, 1 ТБ, 2 ТБ і найбільший у галузі обсяг - 4 ТБ. Варіант на 4 ТБ - оптимальне рішення для користувачів ПК, які потребують місткого сховища для файлів великого розміру, як-от створений штучним інтелектом контент, програми з великим об'ємом даних і відео з високою роздільною здатністю, а також для завдань, які потребують інтенсивного робочого навантаження, наприклад, ігор.



Крім того, значно поліпшена енергоефективність більш ніж на 50% дає змогу збільшити час автономної роботи, що підходить для застосунків штучного інтелекту на пристрої.



Для посилення заходів безпеки Samsung застосувала в PM9E1 протокол безпеки та модель даних (SPDM) v1.2. Специфікація SPDM забезпечує технології «Безпечний канал», «Автентифікація пристрою» та «Перевірка на розкриття прошивки», які допомагають запобігти атакам на ланцюжки постачання, пов'язаним із підробкою або маніпуляціями з даними, що зберігаються в продукті під час виробництва або розповсюдження.



Зазначено, починаючи з PM9E1, Samsung планує розширити свої передові пропозиції SSD для світових виробників ПК і в майбутньому випустити споживчі продукти на базі PCIe 5.0, щоб зміцнити своє лідерство на ринку штучного інтелекту в пристроях.

Про DCIM у забезпеченні успішної роботи ІТ-директора