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Uklon за 98 млн грн купує оператора електросамокатів E-wings

8 июня 2026 г., 12:25
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Компанія Uklon, яка входить до цифрової екосистеми Київстар, підписала угоду про придбання українського оператора прокату електросамокатів E-wings. Її вартість становить 97,6 млн грн (близько 2,2 млн дол.), а її закриття очікується у третьому кварталі.

Сервіс E-wings, заснований у Львові, наразі оперує в 11 містах України, а його підключений флот налічує близько 3000 електросамокатів. Після завершення перехідного періоду Uklon планує повністю інтегрувати можливість оренди мікротранспорту безпосередньо у свій основний мобільний застосунок. Це дозволить користувачам отримувати доступ до різних сценаріїв пересування – від коротких поїздок на самокаті до замовлення автомобіля чи міжміських подорожей – без перемикання між окремими сервісами.

Угода також продовжує стратегію Київстар щодо розвитку власної цифрової екосистеми після придбання Uklon у 2025 році. На тлі нещодавнього запуску перших в Україні випробувань технологій автономного транспорту компанія послідовно розширює набір сервісів у сфері мобільності, роблячи ставку на інтегровану платформу для щоденних потреб користувачів.

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