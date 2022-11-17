Від початку року lifecell запустив 511 нових базових станцій

17 ноября 2022 г., 14:05

0

Tweet

Щодня команда lifecell робить все можливе, щоб забезпечити стабільну роботу мережі, розуміючи, наскільки важливий зв'язок для людей під час війни. Компанія не лише відновлює інфраструктуру, яка зазнала руйнувань через війну, але й будує нові базові станції, щоб надавати абонентам швидкісний мобільний інтернет та якісний зв'язок.

Від початку року попри війну lifecell вдалося побудувати 511 нових базових станцій по всій Україні. З них 74 – у центральному регіоні: у Вінницькій, Хмельницькій, Полтавській, Черкаській, Дніпропетровській та Кіровоградській областях. У Київській області покриття оператора покращено завдяки запуску 76 нових базових станцій.

На півдні мережу lifecell було підсилено 57 базовими станціями у Запорізькій, Херсонській, Миколаївській та Одеській областях. А у північних областях – Волинській, Рівненській, Житомирській, Чернігівській та Сумській – побудували 141 нову базову станцію. На сході України мобільний оператор збудував 11 нових базових станцій у Харківській, Луганській та Донецькій областях.

Однак найбільшу кількість нових базових станцій від початку війни – 152 – lifecell запустив у західному регіоні України, а саме в Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Тернопільській та Чернівецькій областях. Сюди у березні мігрувало найбільше абонентів lifecell з різних регіонів України – 33%. Наразі цей показник складає 18%.

Починаючи з 24 лютого, lifecell вдосконалив мобільні технології на 1826 базових станціях по всій Україні, щоб забезпечити якомога більше абонентів якісним зв'язком. Завдяки будівництву нових та модернізації існуючих базових станцій 4G зв’язок та мобільний інтернет покращено для 2375 населених пунктів, у яких проживає більше 2,5 млн українців.

lifecell також відновлює базові станції в регіонах, які нещодавно постраждали від бойових дій. Зокрема за останні кілька днів оператор запустив базові станції у Херсоні та Чорнобаївці Херсонської області, у Снігурівці на Миколаївщині та у Бригадирівці, Кутузівці, Савинцях, Мечебиловому й Іванівці Харківської області.

Online Security Forum 2022 - з 15 по 17 листопада