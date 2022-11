EPAM University повернув курс самонавчання IT Fundamentals

17 ноября 2022 г., 12:35

Після успіху пілотного проєкту IT-Fundamentals EPAM University відкриває доступ до базових програм курсу в режимі самостійного навчання. Відтак українці, яким необхідна якісна IT підготовка без прив'язки до локації, попереднього досвіду чи темпу навчання, зможуть навчатися у зручному для себе форматі.



Наразі відбувається перезапуск однієї з найпопулярніших програм EPAM University — IT Fundamentals Self-Paced Program. Нагадаємо, навесні бажання опанувати ази комп’ютерної інженерії в пілотному проєкті виявили понад 18 тисяч учасників, понад 1660 з них успішно закінчили курс та перейшли до вивчення спеціалізованих програм. Метою проєкту є прагнення знизити поріг входу в ІТ, а також соціальні передумови – війна вплинула на рівень безробіття та змусила багатьох українців шукати професійної перекваліфікації.



Створений для початківців, цього разу IT Fundamentals відкривається у форматі self-paced — самонавчання, з безкоштовним доступом з будь-якого куточка світу. Єдина умова – знання англійської. Матеріали можна проходити в зручному темпі — курс не має фіксованої дати старту або закінчення, а також відбіркових етапів.



Для кращого розуміння, на яку саме ІТ-професію варто звернути увагу, в компанії розробили профорієнтаційний тест, який за 15 хвилин допомагає обрати ті спеціалізації, в яких у кандидата є високі шанси на успіх завдяки "збігу" в психологічних характеристиках та природних здібностях. Крім того, він допоможе вибрати оптимальний метод навчання.



Крім цього базового курсу IT Fundamentals для початківців, відкрилися ще п’ять спеціалізованих курсів для тих, хто вже володіє технічними азами:



Java Self-Paced Course;

Automated Testing Self-Paced Course;

Software Testing (manual);

DevOps Self-Paced Course;

Front-End Self-Paced Course.



Вимоги для кандидатів спеціалізованих програм – традиційні: мати впевнену англійську (рівень В1), розумітися на принципах об'єктно-орієнтовного програмування (ООП), розумітися на матеріалах, запропонованих додатково для самостійного прочитання в обраному напрямку.



Навчальні матеріали доступні одразу після реєстрації без відбіркових етапів. На DevOps напрямку доступ до матеріалів надається після проходження технічного тесту. Після завершення курсу учасники отримують сертифікат від EPAM University та поради щодо подальшого вивчення професії.



В подальшому очікується створення нових спеціалізованих курсів.

