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Верховна Рада зробила крок на шляху цифрової трансформації обігу акцизних марок

13 января 2023 г., 13:35

Міністр цифрової трансформації України, Михайло Федоров, повідомив, що Верховна Рада України зробила перший крок до запровадження важливого цифрового проєкту – «Е-акциз» – ухваливши в першому читанні відповідні законопроєкти №8286 та №8287.

«Е-акциз» передбачає запровадження безпечної електронної акцизної марки для алкоголю та тютюну, прозорої системи track and trace продукції від виробника до кінцевого споживача. І, звісно, захист споживача завдяки можливості перевірити справжність та походження товарів. Кожна електронна марка міститиме QR-код, який можна буде зчитати через «Дію» та отримати всю необхідну інформацію про пляшку чи пачку.

За оцінками наших міжнародних партнерів, державний бюджет щороку втрачає понад 30 млрд грн через відсутність належної прозорості.

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