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Тренди B2B-продажів, які слід очікувати у 2023 році - вебінар 20 січня 

13 января 2023 г., 13:44
Тренди B2B-продажів, які слід очікувати у 2023 році - вебінар 20 січня

Вебінар Тренди B2B продажів, що чекають на нас в 2023 році

Коли: 20/01 10:00 (Kyiv Local time)
Спікер: Вікторія Абед, Chief Revenue Officer at ROI4Presenter.  Має 14 років досвіду роботи у міжнародному B2B бізнесі. З 2010 працює в Tech і SaaS індустріях, 13 років досвіду в маркетингу та 6 років у продажах.
Очолювала відділ маркетингу та продажів в Adobe Systems Inc. (Україна та СНД), Allbiz, Weblium та Bitrix24 Україна. Понад 7 років розвиває професіоналів з продажу та маркетингу, як наставник та ментор.
 
Цей вебінар не про тренди, за якими варто спостерігати у 2023 році, він про зміни в поведінці клієнтів, які кардинально впливають на підхід до продажів. 
 
Ми поговоримо про:
  • Великі зміни в ландшафті B2B продажів.
  • Чому клієнти за будь-яку ціну уникають спілкування з продавцями, і що з цим робити.
  • Топ-7 інструментів, які допоможуть відділам продажів досягти поставлених цілей.
  • 5 прийомів, які дозволяють привернути увагу клієнтів у новій реальності.
 

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