TSMC публікує гарні результати за четвертий квартал, але прогнозує уповільнення попиту на чипи

13 января 2023 г., 12:25

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. опублікувала сильні фінансові результати за четвертий квартал, але попередила, що попит на чіпи сповільниться в першій половині 2023 року.



Виручка зросла на 43% в річному обчисленні, до 625,53 мільярда тайваньських доларів, або 19,93 млрд дол. TSMC прогнозувала продажі за квартал на рівні від 19,9 млрд до 20,7 млрд дол.



Прибуток компанії за три місяці, що завершилися 31 грудня, перевершив очікування аналітиків, підскочивши на 78% в порівнянні з показником річної давності, до 295,9 млрд тайваньських доларів. Консенсус-прогноз Refinitiv був 289,44 млрд тайванських доларів. У доларовому еквіваленті прибуток склав 9,72 млрд дол.



2022 фінансовий рік для чипмейкера став найкращим в історії - чистий прибуток в розмірі 1,017 трильйона тайванських доларів при виручці у 2,264 трильйона тайванських доларів.



TSMC очікує, що продажі чипів сповільняться в поточному кварталі та прогнозує виручку від 16,7 млрд до 17,5 млрд дол. за три місяці, в порівнянні з 17,57 млрд дол. роком раніше. Середня точка прогнозу буде означати зниження продажів на 14%.

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