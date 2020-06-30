В Западной Европе спрос на внешние СХД упал, в Восточной — вырос

30 июня 2020 г., 16:55

Рынок внешних систем хранения данных стран EMEA существенно сократился в денежном выражении по итогам начальной четверти года, — сообщает IDC. Спад в долларах составил 10,7% «YoY», а при пересчете в евро негативная динамика составила 8,1%.

Однако картина по регионам была отличной — если Западная Европа просела в долларах на 16,5%, то страны CEMA отчитались ростом на 9% «YoY».

Сегмент систем, полностью построенных на базе флэш-памяти, вырос к прошлому году на 4%. За ними уже почти половина (47%) локального рынка. Направление гибридных систем упало почти на 25% и оставило за собой 36% рынка. Системы на базе жестких дисков в стоимостном выражении просели на 11% и сумели удержать 17% рынка.

Несмотря на пандемию COVID-19 объем рынка стран CEMA вырос до 514,1 млн долл.

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