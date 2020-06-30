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Schneider Electric лидирует в рейтинге поставщиков решений для управления умными зданиями

30 июня 2020 г., 16:35
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Schneider Electric лидирует в рейтинге поставщиков решений для управления умными зданиями

Компания Schneider Electric названа лучшим поставщиком решений для управления умными зданиями в рейтинге аналитической группы Guidehouse Insights.

 

  • Toп-10:
  • Schneider Electric;
  • Siemens;
  • Ameresco;
  • Johnson Controls;
  • Honeywell;
  • Trane;
  • Noresco;
  • Energy Systems Group;
  • Con Edison Solutions;
  • McKinstry.

 

По мере увеличения потоков данных от различных систем умного здания возникает проблема их интеграции и комплексного анализа. Решением является современное ПО, способное собирать и оптимизировать данные, увеличивая их ценность для различных сценариев применения в настоящем и будущем. Выгоду от использования таких решений получают как владельцы здания, которые снижают затраты на энергопотребление, так и арендаторы, которые получают комфортные условия.

Специалисты Guidehouse Insights сравнили 14 компаний-производителей ПО для управления умными зданиями по десяти критериям: концепция; стратегия вывода продуктов на рынок; партнеры; технология; кибербезопасность; возможности продуктов; сопутствующие услуги; возможность интеграции оборудования; портфель решений; стоимость. Набравшая наибольшее количество баллов по каждому критерию компания Schneider Electric является поставщиком оборудования и ПО, направленного на повышение экологической устойчивости зданий и эффективное управление процессами.

Решение Schneider Electric для управления зданиями EcoStruxure Building является открытой, полностью укомплектованной, готовой к работе и обладающей высокой функциональной совместимостью архитектурой и платформой, применяемой в жилых домах, зданиях, центрах обработки данных, инфраструктуре и различных отраслях промышленности.

EcoStruxure Building собирает и анализирует данные с устройств, подключенных к Интернету вещей (IoT), в том числе с сенсоров и контроллеров, и использует прогнозирующую аналитику для повышения эффективности эксплуатации здания и создания комфортной среды для его обитателей. Открытая платформа поддерживает различные протоколы и мобильные приложения для интеграции и контроля оборудования. Пользователи могут подключаться к платформе EcoStruxure Building и управлять различными системами здания в удаленном режиме. Инновации на каждом уровне – от подключенных продуктов до управления периферийным оборудованием, приложений, аналитики и услуг.


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