В Україні провели наймасштабніше випробування наземних роботизованих платформ

17 апреля 2025 г., 10:25

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Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив про наймасштабніше в Україні випробування наземних роботизованих платформ

З його слів, 50 команд - учасників кластера Brave1 - протестували розробки в умовах, які максимально наближені до бойових.

Тестування на полігоні — важливий етап перед відправленням на фронт, найкращий спосіб зрозуміти, як працює розробка в реальних умовах.

Роботи долали 10-кілометрову дистанцію, а також тестували вантажопідйомність та відповідність технічним характеристикам. Влаштували максимально складні умови — невідомий маршрут і РЕБ на частотах, що постійно змінювалися.

Результат — більшість НРК підтвердили заявлену вантажопідйомність і показали високі результати на довгій дистанції. Ці роботи можуть забезпечити транспортування значних обсягів спорядження, провізії та вибухових речовин.

«Роботів від учасників Brave1 уже використовують у бойових умовах у багатьох бойових підрозділах: 3 окрема штурмова бригада, 5 окрема штурмова бригада, 59 окрема штурмова бригада (зокрема, 108 окремий механізований батальйон «Вовки Да Вінчі»), 92 окрема штурмова бригада, підрозділи НГУ («Хартія» та інші), ГУР, ЦСО «А» СБУ та багато інших. Наступна ціль — 100% логістичних завдань на фронті мають виконувати роботи», наголосив Михайло Федоров.

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