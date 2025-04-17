На технологію квантових точок припадатиме 73% поставок OLED-моніторів у 2025 році

17 апреля 2025 г., 11:45

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Останні дослідження TrendForce показують, що постійний розвиток OLED-дисплеїв сприяє зростанню поставок моніторів на базі технології квантових точок (QD).

Очікується, що частка QD-OLED в поставках OLED-моніторів зросте з 68% в 2024 році до 73% в 2025 році, що підкреслює їх високу конкурентоспроможність на ринку моніторів високого рівня.

TrendForce прогнозує, що завдяки зростаючому ринковому попиту все більше продуктових лінійок перейдуть на QD-OLED, щоб забезпечити більш високу якість зображення і частоту оновлення для геймерів і професійних користувачів.

Привертає увагу поява нових 27-дюймових UHD-моніторів та QHD-моніторів з високою частотою оновлення 500 Гц. Прогнозується, що рівень проникнення QD-OLED у 27-дюймові моделі зросло з 32% за підсумками минулого року до 47% у 2025 році завдяки розширенню асортименту продукції та постійним технічним вдосконаленням.

QD-OLED пропонує чудове зображення, але стикається з проблемами довговічності та вартості.

TrendForce зазначає, що головна перевага QD-OLED полягає у використанні синього OLED-світла для збудження квантових точок, які потім випромінюють чисте червоне і зелене світло. Така конструкція підвищує яскравість, насиченість кольорів і охоплення гами, що призводить до яскравішого, живішого і більш деталізованого зображення.

Однак залежність QD-OLED від синього світла може вплинути на довговічність панелі, а залишкове навколишнє світло в темних сценах може викликати небажану емісію квантових точок, що потенційно погіршує візуальну чіткість. Останні розробки включають додавання зеленого емісійного шару, що підвищує світловіддачу на 30%, покращуючи як енергоспоживання, так і якість зображення.

Тим часом, струменеві форсунки PICO дозволяють більш точно наносити чорнило з квантових точок, досягаючи щільності пікселів 140 PPI і забезпечуючи роздільну здатність 4K на 32-дюймових панелях, що ще більше підвищує конкурентоспроможність QD-OLED в сегменті моніторів преміум-класу.

В останньому звіті TrendForce зазначається, що найбільша частка витрат на виробництво QD-OLED припадає на емісійні матеріали та QD-плівку. Однак струменевий процес на даний момент призводить до 20% відходів чорнила на сопло. Нещодавно розроблені методи переробки можуть відновити до 80% залишкового чорнила, що допоможе знизити витрати та підвищити ефективність використання матеріалів.

Крім того, очікується, що амортизація виробничих ліній QD-OLED завершиться у 2027 році, що знизить виробничі витрати, підвищить конкурентоспроможність та поширеність моніторів на базі квантових точок. До того часу SDC також планує впровадити нове рішення щодо емісійного матеріалу, щоб вирішити проблему вигорання та подовжити термін служби панелей.

У звіті TrendForce також вказується, що ринок телевізорів на основі OLED стримується зростаючою популярністю надвеликих LCD-дисплеїв та ціновою конкурентоспроможністю Mini LED. Однак, впровадження OLED в ІТ-секторі залишається на початковій стадії, при цьому спостерігається значний інтерес з боку споживачів.

Оскільки технології QD-OLED та WOLED продовжують конкурувати за яскравістю та іншими характеристиками, очікується, що вони сприятимуть впровадженню OLED у нових сферах застосування за межами ІТ, таких як промислові системи управління, інформаційні дисплеї та прозорі дисплеї, що стають все більш популярними.

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