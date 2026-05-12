В OpenAI під час звільнення Сема Альтмана розглядали можливість злиття з Anthropic

Колишній головний науковий співробітник OpenAI Ілля Суцкевер (Ilya Sutskever) під час судового засідання в понеділок, заявив, що протягом року збирав докази «системної брехні» генерального директора Сема Альтмана (Sam Altman).





Як повідомляє видання Reuters, ці свідчення були надані в межах резонансного судового процесу за позовом Ілона Маска (Elon Musk) проти OpenAI. Суцкевер підтвердив, що готував 52-сторінковий документ на запит ради директорів, де фіксував випадки неналежної поведінки Альтмана, зокрема факти підриву авторитету колег та стравлювання топменеджерів між собою.





Ілля Суцкевер також розкрив деталі своєї співпраці з Мірою Мураті (Mira Murati), яка на той час обіймала посаду технічного директора. За його словами, вони тривалий час обговорювали деструктивну поведінку Альтмана, перш ніж прийняти рішення про його звільнення в листопаді 2023 року. Він наголосив, що дії гендиректора суперечили глобальній меті компанії - створенню безпечного загального штучного інтелекту (AGI). Попри ключову роль у звільненні Альтмана, Суцкевер пізніше підтримав його поновлення через побоювання повного краху компанії під тиском Microsoft та співробітників.





Під час засідання Суцкевер оприлюднив інформацію про свій фінансовий стан: його частка в OpenAI оцінювалася в 5 млрд дол. станом на листопад 2025 року, а наразі становить близько 7 млрд дол. Також він підтвердив факт таємних перемовин ради директорів із конкурентом - компанією Anthropic - щодо можливого злиття та передачі керівництва розробникам чатбота Claude після тимчасового відсторонення Альтмана. Сам Суцкевер зазначив, що не був у захваті від ідеї об'єднання з іншою структурою.





Судовий розгляд, що триває вже третій тиждень, може визначити майбутнє OpenAI на тлі підготовки до потенційного IPO вартістю в трильйон доларів. Ілон Маск вимагає 150 млрд дол. компенсації на користь некомерційного фонду та усунення Сема Альтмана і Грега Брокмана (Greg Brockman) з посад. Маск звинувачує компанію у зраді своїх засновних принципів та перетворенні на комерційну структуру для збагачення за підтримки Microsoft. Очікується, що сам Альтман виступить у суді вже у вівторок, а заключні дебати сторін призначені на четвер.





Свідчення Іллі Суцкевера завдають серйозного репутаційного удару по Сему Альтману саме в той момент, коли OpenAI намагається залучити рекордні інвестиції. Розкриття інформації про 52-сторінковий документ із доказами недоброчесності ставить під сумнів корпоративне управління всередині компанії та етичність її лідера. Це може посилити позиції Ілона Маска в суді, підкріплюючи його тезу про те, що керівництво OpenAI діє в особистих інтересах, ігноруючи початкову місію безпечного розвитку AI.





З іншого боку, згадка про спробу злиття з Anthropic демонструє рівень хаосу та відчаю, який панував у раді директорів під час кризи 2023 року. Фінансова оцінка частки Суцкевера у 7 млрд дол. наочно ілюструє масштаб комерціалізації проєкту, що суперечить ідеї некомерційної організації. Стратегічним наслідком цього процесу може стати не лише зміна керівництва, а й примусова реструктуризація OpenAI, що суттєво вплине на стабільність партнерства з Microsoft та темпи розробки фронтирних моделей.

