Logitech збільшила річну виручку на 6% до 4,84 млрд дол.

11 мая 2026 г., 17:42

Компанія Logitech International оприлюднила фінансові результати за четвертий квартал та весь 2026 фіскальний рік, продемонструвавши стійке зростання ключових показників.





Річна виручка компанії склала 4,84 млрд дол., що на 6% більше у порівнянні з попереднім роком. Операційний прибуток за Non-GAAP досяг 911 млн дол., збільшившись на 18%.





Компанія завершила рік із рекордними показниками маржинальності: річна валова маржа за Non-GAAP склала 43,6%, а операційна маржа - 18,8%, що є найвищим рівнем в історії компанії (за виключенням пікових періодів пандемії).





У четвертому кварталі 2026 фіскального року компанія також продемонструвала позитивну динаміку: продажі зросли на 7% до 1,09 млрд дол.





Генеральна директорка Logitech Ганнеке Фабер (Hanneke Faber) зазначила, що компанія зафіксувала впевнене повернення до зростання на ринках Америки та прискорення в ігровому сегменті (Gaming). За її словами, стратегія «гри в напад» у поєднанні з жорсткою фінансовою дисципліною дозволила компанії успішно адаптуватися до мінливих умов ринку. Фабер також підкреслила, що розвиток АІ створює унікальні можливості для інновацій, оскільки робочі та ігрові процеси майбутнього суттєво трансформуються.





Фінансовий стан корпорації залишається надзвичайно міцним: грошовий потік від операційної діяльності за рік склав 1,04 млрд дол., а обсяг готівки на рахунках на кінець періоду досяг 1,7 млрд дол. Протягом року Logitech повернула акціонерам 768 млн дол. через виплату дивідендів та викуп власних акцій.





Фінансовий директор Маттео Анверса (Matteo Anversa) зауважив, що попри волатильність операційного середовища, бізнес має гарний імпульс для входу в новий фінансовий рік.





У прогнозах на перший квартал 2027 фіскального року Logitech очікує виручку в діапазоні від 1,19 млрд до 1,215 млрд дол., що означатиме зростання на 4–6% у річному обчисленні. Компанія планує зосередитися на інтеграції АІ-функцій у свої периферійні пристрої, щоб запропонувати користувачам новий рівень продуктивності та ігрового досвіду в умовах нової технологічної хвилі.





Здатність Logitech наростити операційний прибуток на 18% при відносно помірному зростанні виручки (+6%) свідчить про високу операційну ефективність та успішну преміалізацію продуктів. Компанії вдалося втримати високу маржу навіть після завершення пандемічного буму, що підтверджує силу її бренду. Повернення до зростання в сегменті Gaming є стратегічно важливим сигналом, оскільки саме цей напрямок є традиційно найбільш маржинальним і технологічно складним.





Орієнтація на АІ у майбутніх продуктах — це не просто данина моді, а необхідність для Logitech захистити свою частку ринку. Оскільки AI-асистенти стають частиною операційних систем, периферійні пристрої (миші, клавіатури, гарнітури) мають стати інтерфейсами для взаємодії з цими алгоритмами.

