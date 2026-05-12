Україна та Німеччина запускають Brave Germany

Міністр оборони України Михайло Федоров та Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус підписали в Києві лист про наміри щодо запуску Brave Germany – спільної програми для розвитку оборонних технологій та підтримки інноваційних стартапів.

Програма передбачає грантову підтримку українських і німецьких стартапів, які працюють над критично важливими напрямами defense tech.

Brave Germany буде реалізовано разом з кластером оборонних інновацій Brave1 та буде спрямовано на розвиток рішень у напрямах, які визначають майбутнє війни.

Йдеться, зокрема, про:

безпілотні технології;

штучний інтелект;

лазери;

нові рішення у сфері зв’язку;

ракетні технології;

інші критичні напрями defense tech.

Михайло Федоров подякував Німеччині та особисто Борису Пісторіусу за лідерство і системну підтримку України. Німеччина сьогодні є країною номер один у світі за обсягом безпекової допомоги Україні – вона становить близько третини всієї підтримки.

Під час зустрічі Міністр оборони України окремо подякував Німеччині за рішення, які посилюють українську протиповітряну оборону.

Йдеться про закупівлі сотень ракет до Patriot, фінансування дронів-інтерсепторів, підтримку механізму Prioritized Ukraine Requirements List (PURL) та критичну ініціативу, яка допомогла Україні отримати ракети Patriot у найважчий період зими.

Також Михайло Федоров подякував за:

понад $1 млрд на розвиток deep strike та middle strike;

підтримку дроново-штурмових підрозділів – Німеччина стала першою країною, яка підтримала цей інноваційний напрям;

підтримку постачання далекобійних артилерійських боєприпасів через Чеську ініціативу.

Михайло Федоров поінформував німецьку сторону про результати реалізації української стратегії оборони: захистити небо, зупинити ворога на фронті та завдати удару економіці росії.

У повітрі Україна збиває близько 90% ворожих дронів і близько 80% крилатих ракет. Балістика залишається складним викликом, однак Україна розраховує розв’язати це питання разом із Німеччиною, зокрема, через створення власної європейської протибалістичної спроможності.

Перші кроки у цьому проєкті вже робляться: українська та німецька промисловості співпрацюватимуть над розвитком власних протибалістичних рішень. Для цього сторони спростять обмін даними між оборонними індустріями.

На фронті наступ росії поступово втрачає силу. У березні та квітні втрати росії досягли показника у понад 35 тисяч військових щомісяця.

Українські middle strike спроможності зупиняють логістику ворога. Deep strike, зі свого боку, спрямований на російську військову економіку. Українські дрони демонструють, що для росії більше немає безпечного місця, куди не може долетіти український дрон.

Сторони також обговорили подальші кроки win-win співпраці. Україна не лише отримує допомогу, а й надає партнерам цінність: доступ до екосистеми DELTA, українських технологій та можливість спільного тренування AI-моделей на основі реальних бойових даних.

Під час візиту іноземній делегації показали українські ракети та безпілотники, які вже довели свою ефективність.

