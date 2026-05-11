Akamai трансформується в гіганта AI-інфраструктури завдяки рекордній угоді з Anthropic

11 мая 2026 г., 13:35

0

Tweet

Акції компанії Akamai Technologies стрімко зросли на 25% після оголошення про підписання стратегічного контракту вартістю 1,8 млрд дол. із Anthropic.

Як повідомляє Bloomberg, угода розрахована на сім років і передбачає надання послуг хмарної інфраструктури для підтримки складних обчислювальних процесів. Протягом останніх 12 місяців вартість акцій компанії збільшилася загалом на 70%, що підтверджує успішність її переорієнтації на ринок штучного інтелекту.

Згідно з фінансовим звітом за перший квартал, загальна виручка Akamai зросла на 6%, перевищивши позначку в 1 млрд дол. Найбільш динамічним сегментом став підрозділ хмарної інфраструктури, дохід якого підскочив на 40%, досягнувши 95 млн дол. Водночас виручка від кібербезпеки збільшилася на 11% до 590 млн дол., тоді як доходи від традиційної доставки контенту та інших додатків скоротилися на 7% до 389 млн дол. За прогнозами компанії, у другому кварталі виручка становитиме від 1,08 млрд дол. до 1,1 млрд дол.

Виконавчий директор Том Лейтон (Tom Leighton) зазначив, що Akamai оперує найбільш розподіленою платформою у світі, маючи інфраструктуру в 4300 локаціях у 130 країнах. Раніше ці потужності використовувалися переважно для доставки контенту та кіберзахисту, проте наразі вони адаптовані для підтримки AI-додатків. Така архітектура дозволяє запускати інтелектуальні сервіси та агенти в безпосередній близькості до кінцевих користувачів, що забезпечує значне прискорення обробки даних.

Технічний директор Akamai Роберт Блумоф (Robert Blumofe) підкреслив, що компанія активно масштабує свій напрямок хмарних послуг, щоб задовольнити попит на AI-навантаження. Компанія вже запустила спеціалізовану хмару для логічних висновків, яка надає обчислювальні потужності та інструменти для роботи нейромереж. Компанія планує подальше розширення мережі та вдосконалення методів управління ресурсами для зміцнення своїх позицій у новій економіці штучного інтелекту.

Укладення контракту на 1,8 млрд дол. свідчить про успішну трансформацію Akamai з вузькоспеціалізованого провайдера доставки контенту на повноцінного гравця ринку AI-інфраструктури. Компанія вдало використала свою унікальну географічну розподіленість, яка тепер є її головною конкурентною перевагою перед централізованими хмарними гігантами. Основний стратегічний ризик полягає у високій капіталомісткості підтримки AI-мереж, що може тиснути на маржинальність у разі уповільнення темпів зростання всього сектору штучного інтелекту.

Для інвесторів цей звіт став довгоочікуваною валідацією обраного курсу, що пояснює аномальне зростання акцій. Зниження доходів у сегменті доставки контенту вказує на незворотність структурних змін у бізнес-моделі компанії. Успіх Akamai у впровадженні хмари для висновків може змусити традиційних хмарних провайдерів переглянути свою архітектуру в бік більшої децентралізації, щоб конкурувати за швидкість обробки даних у реальному часі.

Зараз капіталізація Akamai досягла відмітки 21,57 млрд дол.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI