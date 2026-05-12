OpenAI для інтеграції AI в бізнес-процеси запускає OpenAI Deployment Company

Компанія OpenAI оголосила про запуск OpenAI Deployment Company - підрозділу, створеного для допомоги організаціям у побудові та експлуатації систем штучного інтелекту.

Нова структура дозволить інтегрувати спеціалізованих інженерів, відомих як Forward Deployed Engineers (FDE), безпосередньо в команди клієнтів. Ці фахівці працюватимуть над перепроектуванням організаційної інфраструктури та критичних робочих процесів навколо можливостей фронтирних моделей АІ для створення довговічних та ефективних систем.

У межах запуску OpenAI Deployment Company було досягнуто домовленості про придбання Tomoro - фірми з прикладного консалтингу та інжинірингу в галузі АІ. Ця угода забезпечить новій компанії майже 150 досвідчених інженерів та фахівців із розгортання з першого дня роботи. Команда Tomoro має значний досвід створення систем реального часу для таких гігантів, як Tesco, Virgin Atlantic та Supercell, де критично важливими є надійність, інтеграція та вимірюваний бізнес-вплив.

OpenAI Deployment Company є результатом партнерства OpenAI з 19 провідними світовими інвестиційними та консалтинговими фірмами. Очолює групу інвесторів компанія TPG, а серед співзасновників фігурують Advent, Bain Capital та Brookfield. До складу партнерів також увійшли такі гіганти, як Goldman Sachs, SoftBank та провідні консалтингові фірми McKinsey і Bain. Нова структура отримала початкові інвестиції в розмірі понад 4 млрд дол., які будуть спрямовані на масштабування операцій та придбання компаній, здатних прискорити впровадження технологій.

Нова компанія перебуває під мажоритарним контролем OpenAI, що забезпечує клієнтам єдиний досвід взаємодії з дослідницькими та продуктовими командами. Робочий процес OpenAI Deployment Company починатиметься з фокусної діагностики найбільш пріоритетних напрямків, після чого інженери розроблятимуть та тестуватимуть виробничі системи, підключаючи моделі OpenAI до даних, інструментів та бізнес-процесів замовника. Це дозволить бізнесу не просто використовувати АІ для окремих завдань, а повністю перебудувати операційну діяльність навколо інтелектуальних систем.

Створення OpenAI Deployment Company знаменує перехід АІ-індустрії від етапу «чистих досліджень» до етапу глибокої промислової інтеграції. Залучення 4 млрд дол. та підтримка найбільших консалтингових фірм світу демонструють намір OpenAI монополізувати не лише ринок моделей, а й сегмент професійних послуг із впровадження інтелекту. Стратегічний ризик полягає в можливій канібалізації бізнесу існуючих партнерів-інтеграторів, проте пряма присутність інженерів OpenAI всередині корпорацій клієнтів дає компанії безпрецедентний доступ до реальних даних та сценаріїв використання.

Для корпоративного сектору поява такої структури є сигналом до початку неминучої трансформації робочих місць. Купівля Tomoro та створення інституту Forward Deployed Engineers вказують на те, що успіх АІ тепер залежить не від потужності алгоритмів, а від якості їхнього зв'язку з внутрішньою інфраструктурою підприємств. Це створює новий стандарт управління змінами, де АІ стає не додатковим інструментом, а центральною нервовою системою бізнесу, що вимагає радикального перегляду всіх критичних процесів.

