11 мая 2026 г., 17:25

Цікава думка – ми вже пережили різке зниження вартості написання коду, коли наприкінці 1990-х – на початку 2000-х почався розвиток «офшорного» програмування. Тобто аутсорсинг розробки ПЗ до Індії та країн колишнього СНД.

The code being produced was good. The engineers were some of the most talented people I have worked with. But there were moments, inevitable in any distributed system of humans, where the understanding of why something was built a certain way lived on one side of the world and the responsibility for maintaining it lived on the other. The knowledge existed somewhere, it just wasn’t always where you needed it, when you needed it.

Хоча, я думаю, багато хто не погодиться зі словами про «good code» і «most talented people», – «якість» коду індійських аутсорсерів увійшла в приказку, – але ситуація дійсно повторюється. Зараз у нас є чудова можливість генерувати багато коду дешево, і проблема полягає в тому, що цього недостатньо для розробки хороших і надійних продуктів. Вартість дійсно не змінюється (майже), вона переміщується в іншу сферу. І тепер розробники скаржаться, що доводиться багато детально розробляти документацію, щоб потім AI за пару хвилин згенерував багато коду.

Причому, якщо зазирнути в деталі, то різниця стає ще меншою – розробник в іншій країні з іншою культурою та побутом теж часто виявляється незвичним у взаємодії, схильним інакше сприймати інформацію, покладається на інші припущення – загалом, зовсім не такий, як хтось звик. Недетермінованість у всій красі – причому у випадку з AI ви принаймні маєте певні важелі для її зниження, і точно знаєте, хто або що вам відповідає.

Штучний інтелект та офшорне програмування

