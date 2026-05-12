Cisco посилює Zero Trust архітектуру через поглинання стартапу Astrix Security

12 мая 2026 г., 13:35

Корпорація Cisco оголосила про намір придбати компанію Astrix Security, піонера у сфері безпеки нелюдських ідентичностей (Non-Human Identity, NHI).

Як повідомив віцепрезидент Cisco Пітер Бейлі (Peter Bailey), це придбання є стратегічним кроком для захисту нового «фронту атак» - мережі АІ-агентів, які працюють на швидкості машин і мають доступ до критичних корпоративних даних. Угода покликана закрити розрив між стрімким впровадженням агентних технологій та готовністю служб безпеки їх контролювати. За даними Cisco, лише 24% організацій наразі здатні встановлювати належні обмеження для дій АІ-агентів.

Astrix Security, заснована п'ять років тому, спеціалізується на захисті облікових даних, які живлять сучасні системи: API-ключів, сервісних акаунтів та токенів OAuth. Саме ці інструменти АІ-агенти використовують для виконання завдань, але вони також стають ціллю для зловмисників. Інтеграція технологій Astrix дозволить Cisco забезпечити повний життєвий цикл управління АІ-агентами — від їх виявлення та перевірки політик до моніторингу загроз у реальному часі та реагування на компрометацію облікових даних.

Cisco планує інтегрувати можливості Astrix у власну систему Identity Intelligence та рішення для нульової довіри (Zero Trust), включаючи Cisco Secure Access та Duo. Це дозволить безпековим командам не лише ідентифікувати кожного АІ-агента, а й розуміти контекст його поведінки на рівні мережі та додатків. Дані про активність агентів також передаватимуться в платформу Splunk, що дозволить автоматизувати роботу центрів моніторингу безпеки (SOC) та реагувати на інциденти зі швидкістю роботи самих АІ-алгоритмів.

Придбання відбувається на фоні появи нових складних загроз, таких як АІ-моделі Mythos, що використовуються хакерами для прискорення атак. Посилення безпекового портфеля через поглинання Astrix (а також нещодавнє придбання компанії Galileo) підтверджує намір Cisco стати ключовим партнером для бізнесу в епоху «агентної» економіки. Команда експертів Astrix приєднається до підрозділу Cisco Security, щоб продовжити розробку засобів захисту для інфраструктури, де більшість дій незабаром виконуватимуть не люди, а автономні цифрові помічники.

