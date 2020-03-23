В новый проект «Укртелекома» по развитию GPON будет инвестировано 200 млн грн

23 марта 2020 г., 13:52

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По сообщению компани и «Укртелеком», оператор вместе с его европейскими партнерами - компанией Iskratel и словенским банком развития SID Bank подписали новый договор по развитию сетей волоконно-оптического интернета (GPON) в сельской местности Украины.



Проект рассчитан на два года, он охватывает более 200 населенных пунктов в 13 областях страны. Общие инвестиции в проект строительства сети составляют около 200 млн грн.



Как отмечается, новый проект стал продолжением долгосрочного сотрудничества компаний «Укртелеком» и Iskratel в развитии высокоскоростных оптических сетей доступа. В ходе его реализации будет проложено более 2000 км волоконно-оптических линий связи и установлено современное коммутационное оборудование, собранное в Словении на производственных центрах Iskratel.



В результате строительства новой сети, сотни тысяч жителей сел Винницкой, Хмельницкой, Днепропетровской, Запорожской, Одесской, Полтавской, Николаевской, Сумской, Ровенской, Херсонской, Харьковской, Черкасской, Луганской областей получат возможность доступа к интернету на скорости до 1 Гб/с, цифровому интерактивному телевидению и другим сервисам. Проект охватывает населенные пункты, в большинстве из которых ранее не было интернета ни от одного из операторов.



Матьяж Альянчич, директор подразделения широкополосного доступа Iskratel, подчеркнул, что в развитии широкополосного интернета в Европе все более важную роль играют проекты, которые поддерживаются инвестиционными банками. Этот проект с финансированием SID Bank продолжает долгосрочное сотрудничество «Укртелекома» и Iskratel в развитии оптического доступа в Украине.



В свою очередь Юрий Курмаз, директор «Укртелеком», отметил, что телеком-оператор имеет уникальную возможность привлекать европейских финансовых и производственных партнеров в программы преодоления цифрового разрыва в Украине. На данном этапе работы по строительству сети ведутся согласно плану и уже стартовали в Харьковской области.



Также подчеркивается, что ситуация вокруг пандемии коронавируса не повлияла на запланированные работы компаний.

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