Softprom предлагает технологии удаленной изоляции браузеров Ericom

23 марта 2020 г., 13:25

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Компания Ericom Software, лидер в области решений для изоляции и безопасного доступа к браузерам Zero Trust, сегодня объявил о подписании дистрибьюторского соглашения с Softprom. Благодаря этому партнерам VAD станет доступна удаленная изоляция браузера (RBI) Ericom Shield Zero Trust.

Решение Ericom Shield Zero Trust Remote Browser Isolation предотвращает доступ к конечным точкам пользователей программ-вымогателей, расширенных веб-угроз и фишинговых атак путем выполнения активного веб-содержимого в удаленном изолированном контейнере. Независимо от того, заходят ли пользователи на вредоносный сайт самостоятельно или щелкают URL-адрес, встроенный в фишинговую электронную почту, они полностью безопасны, поскольку веб-контент никогда не выполняется непосредственно на их устройстве.

Интерактивный мультимедийный поток, представляющий веб-сайт, отправляется в браузер устройства, обеспечивая безопасное, полностью интерактивное и удобное взаимодействие с пользователем. Веб-сайты, запускаемые с URL-адресов в электронных письмах, могут отображаться в режиме только для чтения, чтобы пользователи не могли вводить учетные данные для дополнительной защиты от фишинга. Вложенные файлы очищаются перед их передачей на конечные точки, что гарантирует, что вредоносные программы при загрузке не смогут скомпрометировать устройства пользователей.

Softprom предлагает широкий спектр услуг, включая анализ и оценку ИТ-инфраструктуры, управление заказами и рисками, предпродажную и техническую поддержку, маркетинг и генерацию потенциальных клиентов, обучение и сертификацию, а также другие.

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