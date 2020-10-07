В новой версии VMware vSphere реализована поддержка технологии безопасности AMD SEV-ES

7 октября 2020 г., 15:25

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Компания AMD объявила о расширении экосистемы процессоров AMD EPYC для виртуализированных и гиперконвергированных сред инфраструктуры (HCI) с помощью VMware, добавившей поддержку технологии AMD Secure Encrypted Virtualization-Encrypted State (SEV-ES) в новейшей версии vSphere, 7.0U1.

Последняя версия VMware vSphere теперь поддерживает AMD SEV-ES, являющуюся частью AMD Infinity Guard, набора аппаратных технологий, которые есть во всех процессорах AMD EPYC 2-го поколения. В дополнение к шифрованию памяти виртуальных машин, SEV-ES также обеспечивает шифрование регистров ЦП и предоставляет клиентам VMware простую в реализации и повышенную безопасность для их окружения.

«По мере того, как современный центр обработки данных продолжает развиваться в виртуализированную гибридную облачную среду, AMD и VMware совместно работают над тем, чтобы предоставить клиентам доступ к системам, обеспечивающим высокий уровень производительности на рабочих нагрузках виртуализации, и в то же время предлагают расширенные технологии безопасности, которые легко внедрить для лучшей защиты данных, — сказал Дэн Макнамара (Dan McNamara), старший вице-президент и генеральный директор серверного подразделения AMD. — Виртуализированный центр обработки данных с процессорами AMD EPYC и VMware позволяет клиентам модернизировать свой центр обработки данных и получить доступ к высокопроизводительным и передовым технологиям безопасности на различных платформах OEM-производителей».

«В виртуализированной среде очень важно иметь защиту данных не только от других виртуальных машин, но и от самого гипервизора. Именно поэтому мы решили сделать vSphere 7 первым гипервизором, обеспечивающим полную поддержку SEV-ES от процессоров AMD EPYC, — говорит Криш Прасад (Krish Prasad), старший вице-президент и генеральный директор бизнес-подразделения облачных платформ VMware. — Этот дополнительный уровень безопасности и шифрования данных действительно важен для наших клиентов, так как теперь они могут шифровать данные во всей своей среде. Но что еще более важно, клиентам не нужно вносить изменения в свои приложения, чтобы в полной мере воспользоваться преимуществами SEV-ES, что упрощает внедрение системы безопасности. Компания AMD сделала безопасность легким выбором для своих клиентов с помощью этих технологий, и мы рады предоставить им защиту с AMD EPYC».

Процессоры AMD EPYC, как в конфигурации с одним, так и с двумя сокетами, предоставляют клиентам VMware ведущую в отрасли производительность для рабочих нагрузок виртуализации VMware. Теперь с поддержкой SEV-ES в последнем выпуске vSphere клиенты могут выбирать функции высокой производительности и безопасности при использовании решений VMware от OEM-производителей на базе AMD EPYC.

Данное обновление подчеркивает продолжающееся сотрудничество между двумя компаниями, направленное на предоставление клиентам VMware и AMD EPYC высокопроизводительных и безопасных возможностей виртуализации в современном ЦОД.

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