Samsung и KDDI провели демонстрацию сегментирования сети 5G

7 октября 2020 г., 16:12

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Компания Samsung Electronics и японский мобильный оператор KDDI объявили об успешном завершении первой демонстрации сегментирования сети 5G (E2E) с интеллектуальным контроллером RAN (RIC) в Токио. Партнеры показали варианты новых сценариев использования технологии, которая задействует виртуализированные ядра Samsung и RAN, а также решения для управления ими.

В ходе демонстрации Samsung и KDDI изучили преимущества сегментации сети 5G E2E, в частности, протестировав низкую задержку, гарантированную пропускную мощность и создание нескольких сегментов. Кроме того, они испытали возможности интеллектуального контроллера RAN (RIC) для управления радиоресурсами, обеспечивающего необходимое качество сервиса.

Отмечается, что сегментирование сети 5G E2E будет играть ключевую роль для операторов мобильной связи, поскольку позволит создавать несколько виртуальных сетей в рамках одной физической сетевой инфраструктуры. Каждая из них может обладать разными характеристиками сервисов, «сегментами», которые позволяют создавать новые услуги и бизнес-модели. Благодаря этому операторы мобильной связи сэкономят на развертывании, поддержке существующих уровней обслуживания, сокращении времени вывода на рынок новых услуг и повышения операционной эффективности.

Например, в пределах одной и той же мобильной сети провайдер способен выделить сегмент с низкой задержкой связи, предназначенный для транспортных средств с автоматизированным управлением, и другой — с высокой пропускной способностью для стриминга видео. Оба сегмента могут предоставляться одновременно без необходимости задействовать дополнительные сетевые ресурсы или снижения качества связи. Компании могут использовать сегментирование сети для различных задач с разным приоритетом.

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