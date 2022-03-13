«Укренерго» продовжує працювати стабільно

13 марта 2022 г., 11:55

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Триває третій тиждень роботи української енергосистеми в умовах війни та ізольовано від суміжних мереж.



Як повідомляє «Укренерго», підприємство продовжує працювати стабільно: частота в мережі незмінно 50 Гц. Споживання в енергосистемі дещо зросло і стабілізувалося.



Як і раніше, в мережі працюють всі види електростанцій: атомні, теплові, гідроелектростанції та ВДЕ. Електроенергією забезпечено населення, військові та інші споживачі.



«Укренерго» нагадує, що у безпечних ситуаціях ви можете як завжди користуватися освітленням і електроприладами, не економлячи електроенергію.



Ворог щодня навмисне нищить інфраструктуру «Укренерго», без світла та газу - Маріуполь, Чернігів, багато маленьких містечок, села. Але героїчна робота ремонтників «Укренерго» та обленерго допомагає людям повернути світло, а енергосистемі – тримати удар. Ремонтники «Укренерго» нещодавно відновили роботу підстанції, що забезпечує транзит електроенергії в північно-східній частині України, а також дві високовольтні лінії. Обленерго відновлюють енергопостачання в Луганській, Чернігівській, Сумській та інших областях.



Як повідомляє Держатомрегулювання, оперативний персонал Запорізької АЕС контролює стан енергоблоків та забезпечує їх безпечну експлуатацію, попри те, що електростанція захоплена окупантами. «Укргідроенерго» відзначає безперебійну роботу своїх гідроелектростанцій.



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