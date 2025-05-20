В Іспанії знову сталися масштабні проблеми зі звʼязком та інтернет-сервісами

20 мая 2025 г., 16:47

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Як повідомляє The New York Times, у вівторок рано вранці в Іспанії вийшла з ладу загальнонаціональна телефонна мережа, що на кілька годин вивело з ладу лінії екстреного зв'язку у значній частині країни.

Це сталося всього через кілька тижнів після того, як країна зіткнулася із масштабними перебями з електропостачанням та, як наслідок, звʼязку.

Telefónica, один з найбільших телекомунікаційних провайдерів Іспанії, заявив, що причиною перебоїв стала планова модернізація мережі. Найбільше постраждали стаціонарні телефони та інтернет-сервіси, а абоненти в кількох регіонах не змогли додзвонитися на національний номер екстреної допомоги 112.

«Ми проводили певні роботи з модернізації мережі, які вплинули на послуги фіксованого зв'язку деяких компаній», - йдеться в електронному повідомленні Telefónica.

Після того, як мережа вийшла з ладу рано вранці у вівторок, екстрені служби у Валенсії, Арагоні та Басконії поспішили розмістити номери мобільних телефонів у соціальних мережах як альтернативу для абонентів, що телефонують. У Каталонії та Естремадурі місцева влада заявила, що їхні служби 112 постраждали, але були створені резервні варіанти. Уряд Андалусії також заявив, що існує загальнонаціональна проблема зі службою 112, і що лінії екстреної допомоги не працюють, але вони відновлюються.

Пізно вранці компанія Telefónica і один з міністрів заявили, що всі служби були відновлені.

Згідно зі статистикою за 2023 рік, Telefónica має понад 41 млн користувачів і контролює майже всі стаціонарні телефони в Іспанії.

Downdetector, веб-сайт, який відстежує повідомлення про перебої в роботі, вказав на сплеск проблем зі зв'язком на початку вівторка у деяких інших великих телекомунікаційних провайдерів в Іспанії, включаючи Movistar, O2 і Orange.

Як пише Reuters, компанія Telefonica заявила, що вже повністю відновила всі послуги в Іспанії.

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