 
`

СПЕЦІАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТУ

Чи використовує ваша компанія ChatGPT в роботі?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

В Іспанії знову сталися масштабні проблеми зі звʼязком та інтернет-сервісами

20 мая 2025 г., 16:47
+11
голос
Як повідомляє The New York Times, у вівторок рано вранці в Іспанії вийшла з ладу загальнонаціональна телефонна мережа, що на кілька годин вивело з ладу лінії екстреного зв'язку у значній частині країни.

Це сталося всього через кілька тижнів після того, як країна зіткнулася із масштабними перебями з електропостачанням та, як наслідок, звʼязку.

 
Telefónica, один з найбільших телекомунікаційних провайдерів Іспанії, заявив, що причиною перебоїв стала планова модернізація мережі. Найбільше постраждали стаціонарні телефони та інтернет-сервіси, а абоненти в кількох регіонах не змогли додзвонитися на національний номер екстреної допомоги 112.
 
«Ми проводили певні роботи з модернізації мережі, які вплинули на послуги фіксованого зв'язку деяких компаній», - йдеться в електронному повідомленні Telefónica.
 
Після того, як мережа вийшла з ладу рано вранці у вівторок, екстрені служби у Валенсії, Арагоні та Басконії поспішили розмістити номери мобільних телефонів у соціальних мережах як альтернативу для абонентів, що телефонують. У Каталонії та Естремадурі місцева влада заявила, що їхні служби 112 постраждали, але були створені резервні варіанти. Уряд Андалусії також заявив, що існує загальнонаціональна проблема зі службою 112, і що лінії екстреної допомоги не працюють, але вони відновлюються.
 
Пізно вранці компанія Telefónica і один з міністрів заявили, що всі служби були відновлені. 
 
Згідно зі статистикою за 2023 рік, Telefónica має понад 41 млн користувачів і контролює майже всі стаціонарні телефони в Іспанії.
 
Downdetector, веб-сайт, який відстежує повідомлення про перебої в роботі, вказав на сплеск проблем зі зв'язком на початку вівторка у деяких інших великих телекомунікаційних провайдерів в Іспанії, включаючи Movistar, O2 і Orange.
 
Як пише Reuters, компанія Telefonica заявила, що вже повністю відновила всі послуги в Іспанії.

Kingston повертається у «вищу лігу» серверних NVMe SSD

+11
голос

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Ukraine

Останні обговорення

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Ринок  •  IТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Мережі  •  Безпека  •  Наука  •  IoT

  