Dell презентувала нове покоління рішень для АІ-систем корпоративного рівня

20 мая 2025 г., 18:26

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Dell Technologies, один з провідних світових постачальників інфраструктури, орієнтованої на штучний інтелект, оголосив про масштабне оновлення Dell AI Factory у співпраці з NVIDIA.

У компанії зазначили, що представлені інновації спрямовані на те, щоб допомогти бізнесу прискорити впровадження АІ та швидше досягати практичних результатів.

Виробник реагує на те, як АІ стає центральною частиною бізнес-стратегій, і попит на доступні технології та фахівців стрімко зростає. Саме у цьому руслі йде оновлення екосистеми Dell AI Factory, яка включає потужну інфраструктуру, готові рішення та послуги для повномасштабного розгортання АІ в компаніях.

Серед ключових новинок - сервери нового покоління Dell PowerEdge, що за ствердженням вендора забезпечують вищу продуктивність, енергоефективність і масштабованість. Моделі PowerEdge XE9780 і XE9785 з повітряним охолодженням легко інтегруються в існуючі дата-центри, тоді як їхні рідинно-охолоджувані варіанти - XE9780L і XE9785L - оптимізовані для розгортання в стійках. Ці платформи підтримують до 192 графічних процесорів NVIDIA Blackwell Ultra з прямим рідинним охолодженням, з можливістю розширення до 256 GPU на стійку Dell IR7000. У порівнянні з попередником - PowerEdge XE9680 - нові сервери можуть забезпечити до чотирьох разів швидше навчання великих мовних моделей.

Також представлено PowerEdge XE9712, у яких завдяки NVIDIA GB300 NVL72 підвищується ефективність на рівні стійки, забезпечуючи в 50 разів більше висновків та п’ятикратне зростання продуктивності. Нова технологія Dell PowerCool допомагає зменшити енергоспоживання, що є критично важливим для центрів обробки даних.

У липні 2025 року очікується сервер PowerEdge XE7745 із GPU NVIDIA RTX Pro 6000 Blackwell Server Edition. Ця платформа підходить для фізичних та агентних АІ-застосунків, зокрема робототехніки, цифрових двійників та мультимодальних рішень. Підтримка до 8 GPU у 4U-корпусі робить її універсальним вибором для широкого спектру задач.

Також аDell також планує підтримку процесора NVIDIA Vera та платформи Vera Rubin у спеціально розроблених серверах PowerEdge для інтегрованих масштабованих систем.

У сфері мережевих рішень компанія розширила портфель за рахунок нових високошвидкісних комутаторів Dell PowerSwitch SN5600 та SN2201 Ethernet, створених на базі NVIDIA Spectrum-X, а також Quantum-X800 InfiniBand. Ці пристрої забезпечують пропускну здатність до 800 Гбіт/с та підтримуються сервісами Dell ProSupport, що гарантує експертний супровід на кожному етапі розгортання АІ.

Оновлення також торкнулися платформи управління даними Dell AI Data Platform. Зокрема, ObjectScale отримав оновлення для зменшення вартості та обсягу центрів обробки даних. Нове рішення на базі PowerScale, Project Lightning та серверів PowerEdge XE створене для масштабних інференс-обчислень, використовуючи кешування ключ-значення та бібліотеки NVIDIA NIXL. ObjectScale тепер підтримує S3 через RDMA, що дозволяє досягти в 2,3 раза більшої пропускної здатності та суттєво зменшити навантаження на CPU, покращуючи використання GPU.

Крім того, Dell інтегрує NVIDIA AI Data Platform для пришвидшення аналітики та розвитку агентних АІ-застосунків. За допомогою платформи NVIDIA AI Enterprise користувачі можуть використовувати інструменти NeMo, NIM, Blueprints і моделі Llama Nemotron, отримуючи повністю інтегроване середовище для створення та впровадження АІ.

Також зазначається, що платформа Dell AI Factory з підтримкою Red Hat OpenShift надає компаніям гнучкість і безпеку, необхідні для критичних АІ-застосунків.

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