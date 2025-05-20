АІ для держслужбовців: Google запускає серію тренінгів

20 мая 2025 г., 15:47

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Google запускає серію тренінгів «Штучний інтелект для державного сектору», щоб допомогти держслужбовцям ефективно використовувати АІ, працювати продуктивніше, приймати обґрунтовані рішення та забезпечувати безпеку даних.

«У час, коли Україна активно працює над цифровою трансформацією держави та економічним відновленням, розвиток АІ-грамотності державних службовців є важливим кроком до більш стійкої та ефективної державної системи. Технології можуть допомогти у розподілі ресурсів, автоматизації рутинних задач та формуванні сервісної моделі державного управління», зазначили представники Google.

Перша хвиля тренінгів стартує для Міністерства економіки України, Міністерства цифрової трансформації України та CDTO Campus. Участь у тренінгах зможуть взяти всі — від керівництва міністерств і відомств до аналітиків, проєктних менеджерів, секретарів і фахівців з ІТ. Навчання проходитиме онлайн, у форматі інтерактивних сесій з додатковими матеріалами та можливістю поставити питання експертам.

Під час тренінгів учасники дізнаються:

• як безпечно і відповідально використовувати АІ в роботі;

• приклади застосування АІ в публічному секторі;

• як за допомогою АІ підвищити продуктивність;

• як формулювати запити до АІ для отримання якісних результатів.

Зазначається, що матеріали тренінгів розроблені експертами Google спільно з зовнішніми фахівцями, щоб забезпечити практичність, зрозумілість та актуальність контенту. Програма адаптується під потреби кожної установи - від двох до трьох онлайн-занять з урахуванням специфіки роботи учасників.

Більше курсів, які доступні для всіх, щодо використання штучного інтелекту для роботи і навчання можна знайти на платформі за посиланням

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