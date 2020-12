Унификацией борьбы с кибервымогательством займётся коалиция RTF

28 декабря 2020 г., 12:25

0

Tweet

Microsoft, McAfee и ещё 17 технологических компаний, фирм кибербезопасности и неприбыльных организаций на прошлой неделе анонсировали планы создания коалиции для организованной борьбы с растущей угрозой кибервымогательства — ransomware.

Главной задачей группы под названием Ransomware Task Force (RTF) станет оценка существующих технологических решений, которые предоставляют защиту от атак ransomware. RTF будет заказывать экспертные статьи по этой тематике, привлекать заинтересованные стороны из разных отраслей, выявлять недочёты имеющихся решений, а затем работать над общей дорожной картой, распределяющей задачи между всеми участниками коалиции.

Конечным результатом должна быть стандартизированная инструментальная структура для борьбы с атаками программ-вымогателей в конкретных сценариях, основанная на коллективном межотраслевом опыте, а не на индивидуальных рекомендациях отдельных подрядчиков.

Два десятка членов-основателей RTF образуют команду, включающую экспертов в разных областях: нон-профиты Aspen Digital, Cybersecurity Coalition, Institute for Security and Technology, Cyber Threat Alliance, Global Cyber Alliance, Shadowserver Foundation, CyberPeace Institute; производитель сетевого оборудования Citrix; провайдеры кибербезопасности Cybereason, McAfee, Microsoft, Rapid7; Resilience — киберстрахование; SecurityScorecard — управление рисками и соответствием; Stratigos Security — консалтинг кибербезопасности; Team Cymru — аналитика угроз; «мозговой трест» Third Way; исследовательская группа UT Austin Stauss Center и юридическая фирма Venable.

В настоящее время ransomware не является лидером по распространённости или финансовому ущербу. Согласно ФБР первое место занимают BEC-аферы (Business Email Compromise). Тем не менее, кибервымогательство является одной из главных угроз, а требования выкупа растут от квартала к кварталу.

«Этот вид преступлений выходит за рамки отдельных секторов и требует собрать всех заинтересованных сторон за одним столом для выработки чёткой структуры действенных решений», — заявил представитель организации Institute for Security and Technology.

На следующий месяц запланирован пуск веб-сайта RTF с полной информацией о членстве в коалиции и обязанностях её руководства.

Дізнайтесь більше про мікро-ЦОД EcoStruxure висотою 6U