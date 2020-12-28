Fujitsu выпустила гибридное решение для внедрения Microsoft Azure Stack HCI

28 декабря 2020 г., 9:35

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Компания Fujitsu представила решение PRIMEFLEX для Microsoft Azure Stack HCI.



Как отмечается, с помощью данного предварительно настроенного аппаратно-программного решения компании могут пользоваться всеми преимуществами операционной системы Azure Stack HCI для модернизации своих локальных центров обработки данных. PRIMEFLEX для Microsoft Azure Stack HCI предоставляет возможности облака в отношении функциональности и управления, а также встроенные средства прямого подключения к службам Azure для создания бесшовных гибридных ИТ-сред.



Использование Azure Stack HCI предусматривает лицензирование на основе подписки, имеет встроенные средства подключения к Azure, расширенные функции для аварийного восстановления с помощью «растянутых» кластеров и возможности работы с Kubernetes. С помощью этой операционной системы организации могут подключить облачные услуги (такие как резервное копирование, восстановление, мониторинг, управление идентификационной информацией и безопасность) для своих виртуализированных локальных приложений. Таким образом, компании могут пользоваться всеми преимуществами облачной обработки данных, при этом их конфиденциальные данные будут храниться в локальной среде. Новая операционная система Azure Stack HCI предоставляется как служба Azure. Благодаря знакомым инструментам, клиенты могут легко управлять гибридными рабочими нагрузками, гибко масштабировать ИТ-инфраструктуры и сокращать расходы на обслуживание.



Fujitsu, являясь партнером Microsoft по запуску Azure Stack HCI, предлагает решение PRIMEFLEX для обновленной версии этой операционной системы, чтобы ускорить процесс ее внедрения и облегчить создание гибридных облачных сред. Эта надежная и предварительно настроенная архитектура включает в себя аппаратное и программное обеспечение, необходимое для развертывания гибридных инфраструктур с помощью Azure Stack HCI. Благодаря полностью оптимизированным и сертифицированным Microsoft компонентам для выполнения вычислений, хранения данных и подключения к сети, эта интегрированная система устраняет разрыв между локальной средой и облачной платформой Azure, что обеспечивает поддержку как традиционных, так и облачных рабочих нагрузок.



Минимальная конфигурация решения PRIMEFLEX для Microsoft Azure Stack HCI включает два серверных узла и обеспечивает возможность масштабирования в соответствии с потребностями крупного предприятия. PRIMEFLEX – это очевидный выбор, когда речь идет о развертывании гиперконвергентной инфраструктуры в филиалах и на периферии, инфраструктурах виртуальных рабочих столов (VDI), высокопроизводительных серверах Microsoft SQL, виртуализации различных систем компании или контейнерных приложениях. Интегрированные возможности обеспечения высокой доступности, аварийного восстановления, безопасности и облачного резервного копирования обеспечивают надежную защиту данных и предотвращают сбои в работе бизнеса из-за простоев.



Являясь одним из глобальных системных интеграторов Microsoft и поставщиком облачных решений, Fujitsu также предоставляет своим клиентам услуги использования функций облака Azure. Новая услуга по развертыванию операционной системы для HCI позволяет применять более комплексный подход с использованием гибридных и мультиоблачных сервисов Fujitsu для предоставления вычислительных ресурсов по требованию и через самообслуживание: таким образом, компании могут легко мигрировать и модернизировать существующие приложения и создавать новые для облачных сред



«Гиперконвергентные инфраструктуры – это современный метод развертывания ИТ в центрах обработки данных, удаленных офисах и на периферии. Благодаря новому дополнению к линейке PRIMEFLEX, Fujitsu может обеспечить клиентам более гибкий подход к гибридному облаку. Предприятия могут эффективно справляться с меняющимися потребностями бизнеса в вычислительных ресурсах, поскольку новое решение PRIMEFLEX оптимизирует расходы на инфраструктуру, упрощает управление и обеспечивает необходимый уровень производительности для многочисленных рабочих нагрузок. С помощью специализированных гибридных решений Microsoft Azure Stack HCI и PRIMEFLEX можно легко подключить локальный центр данных к платформе Azure и начать пользоваться всеми облачными преимуществами».



«С помощью решения Fujitsu PRIMEFLEX для Microsoft Azure Stack HCI наши клиенты могут подключить свои центры обработки данных к платформе Azure и использовать портал Microsoft Azure для единого управления ресурсами внутри кластера и добавления таких гибридных служб, как Azure Backup, Azure Monitor и Azure Security Center. Клиенты получают доступ к настоящей гибридной среде на основе аппаратного и программного обеспечения и могут продолжать работать с виртуальными машинами Windows и Linux в своих центрах обработки данных или на периферии, используя знакомые инструменты, процессы и навыки», отметил Талал Алькинави (Talal Alqinawi), старший директор Azure Marketing в корпорации Microsoft.



Наряду с новым решением PRIMEFLEX для Microsoft Azure Stack HCI компания Fujitsu также продолжит предлагать интегрированное системное решение для заказчиков, использующих Microsoft Windows Server 2019. Это решение теперь предлагается под брендом PRIMEFLEX для Microsoft Storage Spaces Direct.



Новое решение PRIMEFLEX для Microsoft Azure Stack HCI будет доступно для заказа по всему миру в начале 2021 года.

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