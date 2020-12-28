«Фокстрот» и «Microsoft Украина» расширят сотрудничество в области цифровой трансформации ритейла

28 декабря 2020 г., 12:55

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Группа компаний «Фокстрот» сообщает о начале переговоров с «Microsoft Украина» о сотрудничестве в области модернизации информационных систем. Основными направлениями потенциального партнерства станут помощь в цифровой трансформации, внедрение ритейл-инноваций и современных технологий на базе платформ Microsoft. С этой целью стороны подписали «Меморандум о взаимопонимании» (МОВ).

«Успех в сфере ритейла зависит от того, как компании используют технологии и данные в своем бизнесе, чтобы не только лучше знать своих клиентов, но и лучше обслуживать их за счет расширения возможностей своих сотрудников, создания интеллектуальной цепочки поставок и переосмысления розничного опыта», – говорит Ян Петер Де Йонг (Jan Peter de Jong), директор «Microsoft Украина».

Интеллектуальные инструменты Microsoft успешно внедряются в работу множества торговых сетей по всему миру. Приложения с поддержкой искусственного интеллекта позволяют создавать уникальные, персонализированные предложения. Понимание потребностей и ожиданий клиентов лежит в основе успешной стратегии розничной торговли. Такой подход помогает компаниям наладить тесные связи с каждым клиентом.

Соучредители ГК «Фокстрот» Валерий Маковецкий и Геннадий Выходцев считают важной диджитализацию розничной торговли, поскольку успех ритейлеров зависит от использования инновационных технологий: цифровые решения обеспечивают понимание интересов клиентов и создают интеллектуальную цепочку поставок.

Ранее в ГКФ начали сотрудничество с акселератором по направлению логистики, что существенно помогло улучшить складские процессы и запустить проект по инновационным способам доставки товаров клиентам.

«Кроме того, Microsoft помог ГКФ эффективно пройти локдаун, предоставив в бесплатное пользование 6000 лицензий Microsoft Office 365. Это дало возможность эффективно организовать удаленную работу и использовать современные средства коммуникаций и офисной работы, – говорит Геннадий Выходцев, председатель совета учредителей группы компаний "Фокстрот". – Дальнейшее сотрудничество с Microsoft принесет новый опыт на рынок розничной торговли электроникой и бытовой техникой Украины в целом и поможет вывести на новый уровень опыт взаимодействия с клиентами и качество их обслуживания».

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