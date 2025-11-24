Хакери через зламаний акаунт Gmail атакують навчальні заклади та органи влади Сумщини

24 ноября 2025 г., 10:25

На початку листопада фахівці національної команди реагування на кіберінциденти, кібератаки, кіберзагрози CERT-UA виявили розповсюдження небезпечних електронних листів з темою «Наказ №332» серед навчальних закладів (переважно Сумської області) та органів державної влади.

Листи містять посилання на Google Drive із ZIP-архівом, завантаження якого в кінцевому підсумку призводить до ураження пристроїв кількома шкідливими програмами, а саме: Lazagne (для викрадення збережених паролів); .NET-програма (для викрадення та передавання зловмисникам файлів з певними типами розширень); бекдор Gamybear (дає можливість збирати інформацію про пристрій та віддалено керувати комп’ютером).

Фахівці встановили, що листи розсилалися зі скомпрометованого облікового запису поштового сервісу Gmail, який використовувався в одному з вищих навчальних закладів згаданого регіону. Дослідження показало, що первинне зараження сталося ще 26 травня, коли власник акаунту відкрив шкідливий лист, надісланий нібито від Управління ДСНС у Сумській області. Відтоді зловмисники мали тривалий віддалений доступ до систем навчального закладу й могли використовувати його інфраструктуру для нових кібератак.

