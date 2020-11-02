Улучшен годовой прогноз мировых поставок смартфонов

2 ноября 2020 г., 12:52

Digitimes Research сообщает о сокращении глобальных поставок смартфонов в третьем квартале 2020 г. на 6% «YoY». Несмотря на спад, рынок демонтирует здоровые темпы восстановление утраченных позиций относительно предыдущих кварталов. Происходит это, в том числе, за счет увеличения спроса на емких рынках за пределами Китая. Пользователи все охотнее переходят на новые смартфоны исходя из того, что пандемия коронавируса на сравнительно долгий период лишила их путешествий и прочих запланированных крупных трат.

Улучшение ситуации на рынке повлияло на коррекцию прогноза поставок смартфонов в целом за год. Как ожидается, в 2020 г. будет отгружено 1,22 млрд устройств, а не 1,15 млрд, как прогнозировалось еще в июне. Ожидаемый спад в годовом сравнении улучшен до 10,4%.

Количество отгруженных по итогам года 5G-смартфонов превысит 260 млн, вследствие чего за ними окажется уже пятая часть мирового рынка.

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