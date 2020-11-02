 
`

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 44 (1239)

25.10 - 01.11

читать

Архив номеров

Какие твердотельные диски вы используете в критичных серверных приложениях?

Колонка

Александр
Орехов
Сингулярная

Best CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Улучшен годовой прогноз мировых поставок смартфонов

2 ноября 2020 г., 12:52

Digitimes Research сообщает о сокращении глобальных поставок смартфонов в третьем квартале 2020 г. на 6% «YoY». Несмотря на спад, рынок демонтирует здоровые темпы восстановление утраченных позиций относительно предыдущих кварталов. Происходит это, в том числе, за счет увеличения спроса на емких рынках за пределами Китая. Пользователи все охотнее переходят на новые смартфоны исходя из того, что пандемия коронавируса на сравнительно долгий период лишила их путешествий и прочих запланированных крупных трат.

Улучшение ситуации на рынке повлияло на коррекцию прогноза поставок смартфонов в целом за год. Как ожидается, в 2020 г. будет отгружено 1,22 млрд устройств, а не 1,15 млрд, как прогнозировалось еще в июне. Ожидаемый спад в годовом сравнении улучшен до 10,4%.

Количество отгруженных по итогам года 5G-смартфонов превысит 260 млн, вследствие чего за ними окажется уже пятая часть мирового рынка.

26 ноября — не пропустите Dell Technologies Forum EMEA!

+11
голос

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Slack подает жалобу на Microsoft и требует антимонопольного расследования от ЕС

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 
Реклама

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  