Генеральным директором Portmone.com стал Дмитрий Басов

2 ноября 2020 г., 12:14

Как стало известно редакции «Компьютерного Обозрения», Дмитрий Басов назначен генеральным директором компании «Портмоне», владеющей крупнейшим в Украине независимым сервисом онлайн-платежей и денежных переводов Portmone.com.

Предприятие было основано в 2002 г. и стало одним из первопроходцев в своем сегменте. В частности, как отмечается на сайте компании, Portmone.com первой в Украине прошла международной аудит по стандарту PCI DSS.

Дмитрий Басов имеет за плечами двадцатилетний опыт работы в ИТ-индустрии. Начав карьеру в компании MKS, где руководил розничными продажами, затем он большую часть времени посвятил работе в группе компаний ERC, пройдя путь от продакт-менеджера направления фото и видео техники до директора по развитию дистрибуции в регионе EMEA.

Отметим, что последние пять лет «Портмоне» руководил Святослав Комаха. С момента запуска и до 2015 г. операционное руководство осуществлял Игорь Горин, один из основателей и действующий президент компании.

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