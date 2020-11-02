Сервис видеоконференций Zoom наконец-то начал внедрение сквозного шифрования

2 ноября 2020 г., 13:45

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Ставший очень популярным на волне карантинных ограничений сервис видеоконференций Zoom поначалу имел немало проблем с обеспечением конфиденциальности и безопасности пользователей. И вот наконец-то начато внедрение сквозного шифрования E2EE в платной и бесплатной версиях сервиса, сообщает Softprom, авторизованный партнер Zoom Video Communications. Благодаря этому пользователи во всем мире cмогут осуществлять видеоконференции с количеством участников до 200 человек в режиме повышенной безопасности.

В мае компания объявила, что планирует внедрение механизма сквозного шифрования в свою платформу и сейчас заявляет о завершении первой фазы этой работы. Шифрование End-to-end encryption (E2EE) обеспечивает надёжную защиту от перехвата ключей дешифрования, которые могут быть использованы для мониторинга содержания видеоконференции.

Zoom E2EE использует то же 256-битное шифрование AES-GCM, которое по умолчанию защищает видеоконференции Zoom. Администраторы учётных записей могут включить эту функцию на веб-панели управления на уровне учётной записи, группы и пользователя, а участники также должны включить эту функцию, чтобы присоединиться к собранию со сквозным шифрованием.

В тоже время компания предупредила, что, по крайней мере, на первом этапе развёртывания E2EE будет блокировать некоторые функции Zoom, включая облачную запись, потоковую передачу, транскрипцию в реальном времени, комнаты для обсуждения, опрос, частный чат тет-а-тет и реакции на встречи. Всего этапов внедрения будет четыре.

E2EE от Zoom уже доступен для ознакомления, чтобы использовать его, клиенты должны включить собрания E2EE на уровне учетной записи и подписаться на E2EE для каждого собрания. Его участники могут найти зеленый логотип в виде щита в верхнем левом углу экрана собрания с замком посередине, чтобы указать, что их собрание использует E2EE. Он похож на символ использующегося сейчас шифрования GCM, но галочка заменена на замок.

Zoom планирует улучшить управление идентификацией и интеграцию E2EE SSO в рамках второго этапа, который ориентировочно намечен на 2021 г.

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