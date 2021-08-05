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«Укртелекомом» до оптичного інтернету вже під’єднано 380 громад

5 августа 2021 г., 14:45
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За заявою «Укртелекому», оператор продовжує розбудову своєї волоконно-оптичної інфраструктури, підключаючи до неї територіальні громади в різних областях України. Станом на кінець першого півріччя вже 380 територіальних громад (ТГ) користуються сучасними телекомунікаційними послугами на базі швидкісного оптичного інтернету.

Підключення до мережі швидкісного інтернету дозволяє громадам вдосконалювати структуру управління ТГ, пришвидшує її кооперацію як всередині адміністративної одиниці, так і в комунікаціях з центральними органами влади та сервісами. Водночас для соціальних об’єктів — закладів освіти, охорони здоров’я, Центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП), надзвичайників та інших служб, а також для місцевого бізнесу, відкриваються нові можливості для застосування сучасних інформаційно-комунікаційних технологій.

Варто додати, що процес розбудови мереж оптичного інтернету формується окремо для кожної громади. Фахівці оператора аналізують кожен проєкт, відпрацьовують можливі варіанти прокладання волоконно-оптичного кабелю до необхідних сіл, консультуючи місцевих очільників ТГ щодо можливостей з розбудови таких мереж в громаді та необхідного обладнання.

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