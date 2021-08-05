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Verbatim расширила линейку накопителей с шифрованием данных и биометрическим сканированием

5 августа 2021 г., 14:12
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Verbatim расширила линейку накопителей с шифрованием данных и биометрическим сканированием

Компания Verbatim расширила линейку решений для хранения данных, дополнив ее новыми внешними жесткими дисками и твердотельными накопителями с поддержкой технологий шифрования и биометрического сканирования, которые гарантируют безопасное и полностью защищенное хранение конфиденциальных данных в соответствии с требованиями Общего регламента по защите данных (General Data Protection Regulation, GDPR).

Новые жесткие диски Executive Fingerprint Secure (емкостью 1 ТБ или 2 ТБ) и твердотельные накопители Executive Fingerprint Secure  512 МБ и 1 ТБ) имеют алюминиевый корпус и обеспечивают шифрование всех данных на диске в режиме реального времени с использованием технологии AES с размером ключа 256 бит и сканера отпечатка пальца. Все содержимое диска полностью шифруется и надежно защищено от несанкционированного доступа даже в случае потери или кражи накопителя.

Встроенная система распознавания отпечатка пальца обеспечивает доступ до восьми авторизованных пользователей и одного администратора. После настройки зарегистрированные пользователи могут блокировать и разблокировать устройство всего за пару секунд с помощью отпечатка пальца. Твердотельный накопитель или жесткий диск не сохраняет пароли на компьютере или в постоянной памяти системы, обеспечивая намного более высокий уровень безопасности, чем программное шифрование.
 
После настройки отпечатка пальца с помощью входящего в комплект поставки программного обеспечения диски Verbatim Fingerprint Secure можно использовать в операционных системах ПК и Mac.  Благодаря интерфейсу USB 3.2 GEN 1 с разъемом USB-C эти накопители обеспечивают быстрый обмен данными со скоростью до 5 Гбит/с. В их комплект поставки также входит кабель USB-C — USB-A с адаптером USB-C для подключения к самым разным устройствам. Кроме того, после регистрации отпечатка пальца возможно подключение к телевизору — функция, недоступная для обычных дисков с шифрованием данных, как уверяет производитель.

В комплект поставки входит программное обеспечение Nero Backup для Windows, с помощью которого пользователи смогут создавать резервные копии файлов, папок и всего содержимого диска с ноутбука или ПК, а также планировать регулярное резервное копирование данных, которое будет выполняться автоматически в указанное время.

Verbatim расширила линейку накопителей с шифрованием данных и биометрическим сканированием

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