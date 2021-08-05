Выручка Hikvision за полгода превысила 5 млрд долл.

5 августа 2021 г., 15:30

Компания Hikvision, один из крупнейших мировых разработчиков систем видеомониторинга, опубликовала финансовые результаты за первые шесть месяцев 2021 года.



За отчетный период совокупный доход компании составил 33,9 млрд юаней (5.24 млрд долл.), превысив аналогичный показатель прошлого года на 39,68%.



Чистая прибыль акционеров Hikvision за указанный период равняется 6,48 млрд юаней (1.002 млрд долл.), что на 40,17% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.



Выручка компании на зарубежных рынках достигла 9,47 млрд юаней (млрд долл.), превысив прошлогодний показатель на 25,53%.



В первом полугодии 2021 года Hikvision дополнительно увеличила инвестиции в исследования и разработки до 3,88 млрд юаней (600 млн долл.) – что составляет 11,44% от общей выручки.

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