Ноутбуки Predator Helios 18 AI з NVIDIA GeForce RTX 5080 обійдуться від 183999 грн

28 мая 2025 г., 13:35

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За заявою Acer, в Україні стартували продажі ноутбуків Predator Helios 18 AI (PH18-73), які забезпечують неперевершену продуктивність, що підкріплена інноваційними технологіями штучного інтелекту. Завдяки екранам високої чіткості з діагоналлю 18 дюймів, новинки пропонують потужність та функціональні можливості великого настільного ПК. Завдяки новітньому процесору Intel Core Ultra 9 275 HX із нейронним модулем AI Boost, що доповнені можливостями дискретної відеокарти для ноутбуків NVIDIA GeForce RTX 5080 із максимальною потужністю 175 Вт, досягається бездоганно плавний ігровий процес навіть у найвимогливіших ААА-іграх. Залежно від конфігурації, на борту до 192 ГБ оперативної пам’яті DDR5 та сховище до 5 ТБ для зберігання даних, засноване на SSD PCIe NVMe 5-го покоління.



Ноутбуки отримали усі потрібні сучасні інтерфейси: Ethernet Е5000В та модуль Wi-Fi 7, котрі забезпечують безперебійну роботу в Інтернет та мінімізують затримки завдяки технології Intel Killer DoubleShot Pro. Набір інтерфейсів містить два порти Type-С Thunderbolt 5 з пропускною здатністю до 120 ГБ/с з повним набором функціональних можливостей, зокрема під’єднання кількох дисплеїв 4К, а також порт для карток microSD.



Дисплей Helios 18 AI відзначає діагональ 18 дюймів з екранними пропорціями 16:10. Роздільна здатність панелі IPS становить 2560x1600 за частоти оновлення до 250 Гц. Показник кольорового охоплення становить 100% палітри DCI-P3, що забезпечує не лише ігрове, але й професійне використання ноутбука, зокрема монтаж відео. Технології NVIDIA Advanced Optimus й G-SYNC динамічно змінюють частоту кадрів й усувають затримки для бездоганно плавного геймплею. Аудіосистема DTS:X ULTRA з шістьма динаміками створює переконливий просторовий звук. За потреби до ноутбука можна під’єднати 3,5 мм навушники чи гарнітуру. На відміну від торішніх аналогів, ноутбук обладнаний відразу трьома високочутливими мікрофонами.



Новий Helios 18 AI привертає увагу завдяки яскравому футуристичному дизайну зі стильними геймерськими акцентами. Екран огортають тонкі рамки, тож співвідношення площі екрана до верхньої кришки корпусу становить 90,47%. Клавіатура зі змінними клавішами WASD та стрілками обладнана механічними перемикачами MagKey 4.0 для максимального контролю й створення унікального досвіду в іграх. Клавіатура дозволяє окремо налаштувати RGB-підсвічування для кожної клавіші. На додачу логотип Predator, підставка для рук та частина задньої панелі також сяють динамічними кольорами й створюють барвисту ауру навколо ноутбука. В основу ефективної системи охолодження покладено два вентилятори AeroBlade 3D 6-го покоління з найтоншими у світі лопатями лише 0,05 мм завтовшки, котрі максимізують повітряний потік. Векторні теплові трубки особливої прямокутної форми та термоінтерфейс на основі рідкого металу сприяють тривалій та бездоганній роботі Predator Helios 18 AI на піку потужності.



Фірмовий додаток PredatorSense виконує роль універсального центру керування та моніторингу всіх важливих аспектів роботи Helios 18 AI. Можливості додатка забезпечують налаштування параметрів розгону й швидкості обертання вентиляторів, зміну режимів роботи, оновлення додатків тощо. Керування RGB-підсвічуванням виконує функція Pulsar Lighting, котра також синхронізує кольори підсвічування з контентом, що відображається на екрані, для кращого занурення під час гри чи перегляду відео. Численні функції та додатки зі штучним інтелектом повною мірою використовують можливості нейронного процесора AI Boost та потужностей відеокарти NVIDIA GeForce RTX 5080. Всі AI-інструменти зосереджені на панелі Experience Zone. Зокрема тут знаходяться фірмові інструменти Acer PurifiedVoice 2.0 й Acer PurifiedView 2.0, котрі вдосконалюють досвід спілкування онлайн, Acer ProCam, що автоматично визначає важливі епізоди під час гри й записує їх. Інші інструменти, як-от Acer LiveArt, перетворюють фото на анімовані наліпки для більш емоційного спілкування, вдосконалюють роботу з ноутбуком, створення та редагування вмісту тощо.



Acer Predator Helios 18 АІ PH18-73 (NH.QVZEU.004) (Intel Core Ultra 9, 32 ГБ DDR5, RTX 5080 16 ГБ, 1 ТБ SSD) — від 183999 грн.

Acer Predator Helios 18 АІ PH18-73 (NH.QVYEU.007) (Intel Core Ultra 9, 32 ГБ DDR5, RTX 5080 16 ГБ, 2 ТБ SSD) — від 199999 грн.

Acer Predator Helios 18 АІ PH18-73 (NH.QVZEU.003) (Intel Core Ultra 9, 64 ГБ DDR5, RTX 5080 16 ГБ, 2 ТБ SSD) — від 202999 грн.

Acer Predator Helios 18 АІ PH18-73 (NH.QVYEU.008) (Intel Core Ultra 9, 64 ГБ DDR5, RTX 5080 16 ГБ, 2 ТБ SSD) — від 211999 грн.

Acer Predator Helios 18 АІ PH18-73 (NH.QVYEU.002) (Intel Core Ultra 9, 192 ГБ DDR5, RTX 5080 16 ГБ, 5 ТБ SSD) — від 289999 грн.

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