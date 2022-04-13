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Укрпошта випустила мільйон поштових марок «Русскій воєнний корабль, іді …!»

13 апреля 2022 г., 9:55
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Укрпошта випустила мільйон поштових марок «Русскій воєнний корабль, іді …!»

Укрпошта презентувала та ввела в обіг перші в умовах воєнного стану поштові марки «Русскій воєнний корабль, іді …!». Ця фраза - відповідь українських прикордонників, захисників острова Зміїний, російському кораблю на пропозицію здатися в день вторгнення військ рф в Україну 24 лютого стала символом мужності та незламного духу українського народу у боротьбі проти росії.

У Києві спецпогашення штемпелем «Перший день» відбулося в Головпоштамті за участі  генерального директора Укрпошти Ігоря Смілянського та автора відомої фрази, захисника о. Зміїний морського піхотинця Романа Грибова. Одночасно з Києвом, погашеннями спеціальними штемпелями «Русскій воєнний корабль, іді …!» відбулося у всіх регіонах України. Учасником церемонії спецпогашення у Львові став автор ескізу поштової марки і конверту «Перший день», переможець народного конкурсу на кращий ескіз до поштової марки  кримчанин Борис Грох. Робота Бориса зібрала найбільшу кількість голосів – за неї проголосувало 8000 користувачів facebook та instagram.

До 2014 року Борис мешкав в Євпаторії. Після окупації Росією Криму був вимушений перебратися до Львова.

“Фраза, яка надихнула нас на створення поштової марки, вже стала символом незламності ЗСУ, добровольців, тероборони, всіх українців в боротьбі за свою землю та незалежність України.  Впевнений, що листи з такою поштовою маркою будуть раді отримати і українці, і наші друзі з-за кордону. І сьогодні, в такий поштовий спосіб, ми ще раз нагадуємо окупантам, що їм слід негайно забратися з нашої землі та йти вслід за їх кораблем”, - відзначив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

Поштова марка «Русскій воєнний корабль, іді …!» випущена Укрпоштою в двох номіналах  - для оплати поштових відправлень по Україні (номінал F, еквівалент 23 грн) та для оплати відправлень, що прямують за кордон (номінал W, еквівалент $1,5 США).

До марки випущено конверт «Перший день», тираж – 20 тис. прим.

Придбати поштові марки  «Русскій воєнний корабль, іді …!» можна у відділеннях Укрпошти та у філателістичному онлайн магазині.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист

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