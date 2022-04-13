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«Укренерго» про 48-й день спротиву

13 апреля 2022 г., 10:35

НЕК «Укренерго» продовжує відновлювати магістральну інфраструктуру деокупованих територій Київщини та Чернігівщини, а також в східних регіонах. Усунення кожного пошкодження на високовольтних лініях та підстанціях підвищує надійність електропостачання всіх споживачів регіону.

Впродовж вчорашнього дня завершили ремонти частини обладнання на одній з високовольтних підстанцій, розпочалася підготовка до заживлення двох потужних ліній електропередачі.

На 5 лініях розпочалися огляди після розмінування території, і ще на 5 – ремонти. Роботи по відновленню та заміні частини обладнання (вимикачів, вимірювальних трансформаторів тощо) на двох підстанціях добігають кінця.

Оператори систем розподілу за попередню відновили живлення 51,7 тисячі споживачів.

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