Український освітній застосунок Headway став найбільш завантажуваним в App Store у США

8 января 2024 г., 13:22

За заявою Headway, застосунок який розробляє ця українська EdTech ІТ-компанія, став найбільш завантажуваним у США в App Store у категорії «Освіта». Також Headway увійшов у топ-15 серед усіх додатків платформи, випередивши Facebook, Netflix та Spotify.



На початку січня 2024 року Headway обійшов Duolingo, найпопулярнішу платформу з вивчення мов, здобувши перше місце в ніші освітніх застосунків в американському App Store. У Play Market застосунок займає другу позицію в цій категорії.



Крім цього, Headway посів 15 місце у загальному рейтингу всіх додатків App Store в США, обігнавши Facebook — найбільшу соціальну мережу у світі.



«Попри всі труднощі продукти, що створюють українці продовжують виборювати перші місця в рейтингах, здобувати нагороди та доводити, що разом ми — сила», — каже Антон Павловський, СЕО та засновник Headway.



Зазначено, раніше у 2023 році Headway також отримав відзнаку Editor’s Choice та потрапив на головний екран App Store США щонайменше пʼять разів як застосунок дня. Платформа Apple створює окремі рейтинги продуктів для кожної країни, враховуючи кількість завантажень, оцінки та цінність для користувачів.

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