AMD продемонструвала перші 7-нм автомобільні FPGA і вбудовувані процесори

8 января 2024 г., 14:35

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Компанія AMD оголосила про випуск своїх перших автомобільних компонентів на базі 7-нм техпроцесу з акцентом на приграничний AI та кокпіт. Так 7-нм адаптивна SoC AMD Versal AI Edge XA містить апаратні прискорювачі штучного інтелекту поряд з FPGA і двома процесорними ядрами ARM для датчиків, що забезпечують безпеку водія та автономне керування.



7-нм процесор Ryzen Embedded серії V2000A, що відповідає вимогам автомобільної промисловості, призначений для використання в інформаційно-розважальних системах і кабінах пілотів у межах переходу до програмно-визначених архітектур автомобілів.



Адаптивні SoC Versal AI Edge XA оснащені спеціальним AI Engine для камер переднього огляду, моніторингу в салоні, LiDAR, 4D-радарів, систем об'ємного огляду, автоматизованого паркування та автономного водіння. Ці SoC також є першими 7-нм пристроями AMD, що пройшли автоматичну кваліфікацію, що забезпечує посилений захист IP і додаткову безпеку в автомобільних додатках.



Ці SoC можуть робити висновки на основі штучного інтелекту на великих об'ємах вхідних даних, а також використовуватися в крайових датчиках, таких як LiDAR, радари та камери, або в централізованому контролері домену.



Двигуни штучного інтелекту здатні працювати з різними типами AI-моделей, як-от класифікація та відстеження ознак, за використання від 20 тис. LUT до 521 тис. LUT і від 5 TOP до 171 TOP. Це дає змогу дизайнерам легко переносити проєкти з використанням одних і тих самих інструментів, екосистеми та сертифікатів безпеки. Перші пристрої будуть випущені на початку 2024 року, а наступні - наприкінці року.



"У майбутньому автовиробники будуть використовувати додатки для автономних автомобілів, щоб сформувати свій фірмовий стиль. Оскільки ці додатки значною мірою спираються на штучний інтелект, автовиробникам необхідні обчислювальні платформи, що забезпечують потужні та ефективні обчислення для AI", - говорить Джеймс Ходжсон, директор з досліджень ABI Research. "У період з 2024 по 2030 рр. кількість високоавтоматизованих автомобілів, які постачатимуться, зростатиме на 41% у річному обчисленні, що відкриває широкі можливості для зростання постачальників гетерогенних SoC з потужними та ефективними обчисленнями на основі штучного інтелекту, зокрема AMD Versal AI Edge XA".



Процесори Ryzen Embedded серії V2000A також побудовані за 7-нм техпроцесом і є першими процесорами x86 з автоматичною сертифікацією, що пропонують той самий досвід, який споживачі звикли очікувати від домашніх розваг, і яким вони тепер можуть насолоджуватися в автомобілі, на ходу, каже AMD.



"Автомобільний портфель AMD, що розширюється та диверсифікується, надає значні можливості для обслуговування цього ринку, що швидко зростає, а також підкреслює величезну синергію наших об'єднаних автомобільних команд після придбання Xilinx майже два роки тому, - каже Саліл Радже, старший віцепрезидент та генеральний менеджер групи адаптивних та вбудовуваних обчислень AMD.



Це поєднання 7-нм ядер Zen 2 і високопродуктивного графічного рушія AMD Radeon Vega 7 для графіки високої чіткості, а також поліпшені функції безпеки та підтримка автомобільного програмного забезпечення через гіпервізори на додаток до підтримки Automotive Grade Linux і Android Automotive".



"З моменту появи цифрового кокпіта ECARX Makalu на базі процесорів AMD Ryzen Embedded вони довели, що є ключовими для автомобільних рішень ECARX, які потребують передової обчислювальної потужності з можливостями візуального графічного рендерингу", - говорить Пітер Чіріно, головний операційний директор ECARX. "З процесорами Ryzen Embedded серії V2000A компанія ECARX розраховує розширити можливості наших цифрових кокпітів нового покоління для програмно-визначуваних автомобілів у 2024 році та в наступні роки".



Демонстрації обох технологій на CES 2024 охоплюють In-Vehicle Experience, AI Optimized Real-time Multi-sensor Object Detection, Automated Parking, Display Expansion, LiDAR, 3D Surround View і Driver Monitoring. До числа партнерів по автомобільній екосистемі входять: BlackBerry, Cognata, ECARX, Hesai, Luxoft, QNX, QT, Robosense, SEYOND, Tanway, Visteon і XYLON.

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