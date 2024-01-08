Intel призначила колишнього віце-президента HPE керівником напрямку ЦОД і AI

8 января 2024 г., 12:35

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Корпорація Intel оголосила про призначення Джастіна Хотарда (Justin Hotard) виконавчим віце-президентом і генеральним директором підрозділу центрів обробки даних і штучного інтелекту (Data Center and AI Group, DCAI).



Як зазначається, Хотард стане членом команди виконавчого керівництва Intel і звітуватиме безпосередньо генеральному директору Пету Гелсінгеру (Pat Gelsinger). Він відповідатиме за лінійку продуктів Intel для центрів обробки даних, що охоплює корпоративні та хмарні рішення, включаючи сімейство процесорів Xeon, графічні процесори та прискорювачі. Джастін Хотард також відіграватиме невід'ємну роль у реалізації місії компанії з повсюдного впровадження штучного інтелекту.



"Джастін - визнаний лідер, який орієнтується на потреби клієнтів і має вражаючий послужний список у стимулюванні зростання та інновацій в області центрів обробки даних і штучного інтелекту, - зазначив генеральний директор Intel Пет Гелсінгер (Pat Gelsinger). - Джастін відданий нашому баченню створення технологій, що змінюють світ, і захоплений тією важливою роллю, яку Intel відіграватиме в розширенні можливостей наших клієнтів на десятиліття вперед".



Останнім часом Хотард обіймав посаду виконавчого віце-президента та генерального директора підрозділу високопродуктивних обчислень, штучного інтелекту та лабораторій у Hewlett Packard Enterprise. У HPE він відповідав за надання можливостей штучного інтелекту клієнтам, які вирішують деякі з найскладніших світових проблем за допомогою робочих навантажень, що вимагають великих обсягів даних. Він також керував центральною групою прикладних досліджень компанії, Hewlett Packard Labs.



До приходу в HPE у 2015 році Джастін Хотард обіймав посаду президента NCR Small Business, а також займався корпоративним розвитком та операційною діяльністю в Symbol Technologies та Motorola.



Хотард здобув ступінь бакалавра електротехніки в Університеті Іллінойсу в Урбана-Шампейн та ступінь магістра ділового адміністрування в MIT Sloan School of Management.



Джастін Хотард змінив на посаді Сандру Ріверу (Sandra Rivera), яка з 1 січня стала головним виконавчим директором Programmable Solutions Group, окремого підрозділу Intel.

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