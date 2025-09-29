USF розподілить 1 млн євро на масштабування українських стартапів

29 сентября 2025 г., 14:35

Український фонд стартапів запускає нову грантову програму Startup EDGE, щоб допомогти в масштабуванні проєктам на ранніх етапах та посилити конкурентоспроможність стартап-екосистеми на глобальній арені. Гранти зможуть отримати стартапи на стадії pre-seed (до 20 тис. євро), а також стартапи на стадії seed (до 40 тис. євро).

Startup EDGE сфокусується на підтримці технологій у напрямах: Deep Tech (AI та машинне навчання, біотехнології та науки про життя, робототехніка, 5G, Web 3.0 та інші проривні технології); Green Tech (сталий розвиток, відновлювана енергетика, чисті технології, рішення для збереження ресурсів і зменшення негативного впливу на довкілля); EdTech (цифрові освітні рішення та технології для трансформації навчання й підвищення доступності знань).

Грантова програма Startup EDGE реалізується USF за підтримки проєкту EU4Innovation East, що фінансується ЄС, співфінансується урядом Франції та реалізується Expertise France.

