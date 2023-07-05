«Український фонд стартапів» став партнером «Європейської інноваційної ради»

5 июля 2023 г., 12:25

«Український фонд стартапів» підписав меморандум про співпрацю з «Європейською інноваційною радою» та став першим в Україні офіційним партнером програми EIC Ecosystem Partnerships and Co-Investment Support. Відтепер українські підприємці зможуть користуватися послугами на порталі EIC та швидко шукати менторів, партнерів чи інвесторів для розвитку власної справи.

Програма EIC має на меті пришвидшити розвиток інноваційного бізнесу в Європі. У межах програми підприємці можуть отримати доступ до спеціалізованих бізнес-програм, мережі інвесторів і фандрейзингових програм, наукової, технічної та юридичної підтримки. Серед партнерів програми технологічні парки, R&D-центри, інвестори, акселератори та фонди.

Скористатися можливостями на порталі «Європейської інноваційної ради» учасники програми зможуть до 31 грудня.

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